  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

جام حذفی فوتبال ایران لغو شد/ تعیین سهمیه‌های آسیایی بر اساس جدول لیگ

جام حذفی فوتبال ایران لغو شد/ تعیین سهمیه‌های آسیایی بر اساس جدول لیگ

ادامه مسابقات جام حذفی برگزار نخواهد شد و حضور نمایندگان ایران در رقابت های آسیایی بر اساس جایگاه تیم ها در جدول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال اعلام کرد: ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال ایران در فصل جاری منتفی شده و پرونده این رقابت‌ها رسماً بسته شده است.

وی افزود: فدراسیون فوتبال این تصمیم را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اعلام کرده و بر همین اساس، سهمیه‌های آسیایی فصل آینده بر پایه جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی لیگ تعیین خواهد شد.

زارعی تأکید کرد: با این تصمیم، ملاک معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا، رنکینگ نهایی تیم‌ها در جدول لیگ خواهد بود.

کد مطلب 6847520
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها