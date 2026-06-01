به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال اعلام کرد: ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال ایران در فصل جاری منتفی شده و پرونده این رقابت‌ها رسماً بسته شده است.

وی افزود: فدراسیون فوتبال این تصمیم را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اعلام کرده و بر همین اساس، سهمیه‌های آسیایی فصل آینده بر پایه جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی لیگ تعیین خواهد شد.

زارعی تأکید کرد: با این تصمیم، ملاک معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا، رنکینگ نهایی تیم‌ها در جدول لیگ خواهد بود.