به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تمامی مسابقات ورزشی از جمله رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌وپنجم با وقفه مواجه شد و با توجه به در پیش بودن مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، زمان کافی برای ازسرگیری رقابت‌ها وجود نداشت و در نهایت لیگ برتر در پایان هفته بیست‌وسوم به حالت فریز درآمد. در همین راستا، تیم‌های مس رفسنجان، آلومینیوم اراک، پرسپولیس، ذوب‌آهن، استقلال خوزستان و ملوان موفق به انجام دیدارهای خود در هفته بیست‌وسوم نشدند.

با این حال و با توجه به فرصت محدود فدراسیون فوتبال که باید تا روز گذشته (یکشنبه ۱۰ خرداد) نمایندگان ایران در فصل آینده رقابت‌های آسیایی را معرفی می‌کرد، طبق اعلام محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ، نمایندگان ایران در فصل جدید رقابت‌های آسیایی بر اساس جایگاه تیم‌ها در جدول معرفی شدند.

بر این اساس استقلال سهمیه مستقیم حضور در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد، تراکتور سهمیه حضور در پلی‌آف صعود به مرحله گروهی لیگ نخبگان را کسب کرد و در صورت عدم پیروزی در آن دیدار، حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را خواهد داشت. همچنین سپاهان به عنوان تیم سوم جدول سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست آورد.

در همین حال، دو تیم استقلال و تراکتور موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌داری شده‌اند اما تیم سپاهان به دلیل عدم بارگذاری مدارک در زمان مقرر نتوانست این مجوز را دریافت کند و به همین دلیل شانس حضور در رقابت‌های آسیایی را از دست داد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال شامگاه یکشنبه ۱۰ خرداد و در حاشیه مراسم قهرمان ایران اعلام کرد که بر اساس جدول، تیم چهارم جدول رده بندی به رقابت‌های آسیایی معرفی خواهد شد.

با نگاهی به جدول رده‌بندی، سه تیم گل‌گهر با ۳۶ امتیاز، چادرملو با ۳۵ امتیاز و پرسپولیس با ۳۴ امتیاز به ترتیب و پس از سپاهان در رده‌های چهارم تا ششم جدول قرار دارند.

در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر، تیم چادرملو موفق به شکست ۵ بر یک گل‌گهر شد اما باشگاه سیرجانی به دلیل استفاده غیرقانونی از یک بازیکن خارجی (مائورو کابایرو مهاجم اهل پاراگوئه) در ترکیب چادرملو، از این باشگاه به نهادهای ذی‌ربط شکایت و خواستار تغییر نتیجه و اعلام پیروزی ۳ بر صفر به سود خود شد که تا لحظه انتشار این خبر هنوز رأی نهایی این شکایت صادر نشده است.

با فرض اینکه ۳ امتیاز به گل‌گهر اضافه و از چادرملو کسر شود، تیم گل‌گهر هم‌امتیاز با سپاهان خواهد شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده چهارم باقی می‌ماند. در این حالت، چادرملو جایگاه خود در رده پنجم را از دست خواهد داد و پرسپولیس با یک رده صعود در مکان پنجم قرار می‌گیرد و چادرملو با ۳۳ امتیاز به رده ششم سقوط می‌کند.

در سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل استفاده غیرمجاز باشگاه ملوان از سینا خادم‌پور در دیدار مقابل این تیم، پرونده شکایت خود را به دادگاه CAS ارسال کرده است که هنوز رأی نهایی آن صادر نشده است.

پیش از این، دو باشگاه استقلال و تراکتور به دلیل استفاده ملوان از این بازیکن در مهلت قانونی به کمیته انضباطی شکایت کرده بودند که این کمیته نیز رأی را به سود این دو باشگاه صادر کرد تا دو امتیاز به هر تیم اضافه شود و چهار امتیاز از ملوان کسر گردد. پس از اعلام رسمی این رأی، پرسپولیس نیز اقدام به شکایت از ملوان کرد اما کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی، شکایت این باشگاه را رد کردند و این تیم با اعتراض به دادگاه CAS خواستار لغو امتیازات اعطایی به دو باشگاه استقلال و تراکتور و یا اضافه شدن ۲ امتیاز به خود شد که باید دید در نهایت رأی این دادگاه چه خواهد شد.

با فرض اینکه رأی دادگاه CAS به سود پرسپولیس باشد و از دو باشگاه استقلال و تراکتور دو امتیاز کسر شود، استقلال در صدر جدول باقی خواهد ماند اما تراکتور به رده سوم سقوط می‌کند و سپاهان به رده دوم صعود خواهد کرد، اما با توجه به عدم صدور مجوز حرفه‌ای برای سپاهان، سهمیه آسیایی حضور در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا همچنان به تراکتور خواهد رسید.

اما اگر دو امتیاز به پرسپولیس نیز مانند استقلال و تراکتور اضافه شود، در این صورت سرخ‌ها به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر در رده چهارم قرار می‌گیرند و با ۳۶ امتیاز موفق به کسب مجوز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهند شد.

در سناریوی دیگر، اگر رأی شکایت گل‌گهر از چادرملو به سود باشگاه سیرجانی صادر شود، در این صورت گل‌گهر با ۳۹ امتیاز و با فرض اضافه شدن دو امتیاز بازی با ملوان به پرسپولیس، سرخ‌ها نیز ۳۶ امتیازی خواهند شد و در رده پنجم جدول قرار می‌گیرند.

اما اگر هیچ‌کدام از آرای فوق مورد موافقت قرار نگیرد، تکلیف جدول بدون تغییر باقی خواهد ماند و تیم‌های گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار خواهند گرفت و در این حالت شانس کسب سهمیه آسیایی به گل‌گهر خواهد رسید.

برآورد شانس کسب سهمیه آسیایی

گل‌گهر - ۴۵ درصد

دلیل: این تیم دو مسیر هم‌زمان برای تغییر جایگاه دارد؛ نخست پرونده شکایت از چادرملو که در صورت صدور رأی به سود گل‌گهر، بلافاصله سه امتیاز اضافه و چادرملو دچار افت جدولی می‌شود. دوم، در حالت «عدم تغییر آرا» نیز گل‌گهر همچنان بالاتر از رقبا قرار دارد. همچنین در اکثر سناریوهای محتمل، حتی با دخالت پرونده پرسپولیس، این تیم حداقل در جمع چهار تیم بالای جدول باقی می‌ماند و همین ثبات موقعیتی، شانس آن را افزایش می‌دهد.

چادرملو - ۲۰ درصد

دلیل: چادرملو بیشترین وابستگی منفی را به رأی پرونده گل‌گهر دارد و در صورت تغییر نتیجه بازی مستقیم، از رتبه پنجم به ششم سقوط خواهد کرد. علاوه بر این، این تیم برخلاف گل‌گهر و پرسپولیس، مسیر جایگزین یا سناریوی جبرانی مؤثری برای حفظ جایگاه آسیایی ندارد و عملاً در اکثر حالت‌های حقوقی، بیشترین ریسک از دست دادن سهمیه را تجربه می‌کند.

پرسپولیس - ۳۵ درصد

دلیل: سرنوشت این تیم کاملاً به رأی دادگاه CAS در پرونده مربوط به ملوان و امتیازات استقلال و تراکتور وابسته است. در سناریوی مثبت، پرسپولیس با دریافت امتیاز یا تغییر آرای رقبا می‌تواند تا رده چهارم صعود کند، اما در سناریوهای دیگر حتی با وجود تغییرات جزئی، ممکن است در رده پنجم باقی بماند. همین وابستگی کامل به یک مرجع حقوقی بین‌المللی، شانس این تیم را در حد میانه و نوسانی قرار داده است.