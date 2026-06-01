به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ امروز دوشنبه ۱۱ خرداد از سوی کادر فنی اعلام شد؛ فهرستی که در آن ترکیبی از بازیکنان باتجربه، لژیونرها و نسل جدید فوتبال ایران به چشم میخورد.
بر اساس این لیست، اسامی بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، احسان حاجصفی، میلاد محمدی، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانیزادگان، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزتاللهی، روزبه چشمی، مهدی طارمی، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهریار مغانلو، امیرحسین حسینزاده و سایر ملیپوشان در ترکیب نهایی قرار گرفتهاند.
همچنین حضور بازیکنی جوان از جمله امیرمحمد رزاقی نیا نشان میدهد کادر فنی در کنار حفظ تجربه، نگاه ویژهای نیز به آینده فوتبال ملی داشته است.
استقلال، پرسپولیس و تراکتور در صدر بیشترین تعداد بازیکن
بررسی ترکیب نهایی تیم ملی نشان میدهد سه باشگاه بزرگ فوتبال ایران بیشترین سهم را در این فهرست به خود اختصاص دادهاند.
باشگاه تراکتور تبریز با چهار نماینده شامل علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی، شجاع خلیلزاده و امیرحسین حسینزاده در صدر قرار دارد و همتراز با آن، باشگاه پرسپولیس تهران نیز چهار نماینده شامل پیام نیازمند، میلاد محمدی، علی علیپور و محمدحسین کنعانیزادگان در اختیار دارد.
باشگاه استقلال تهران نیز با چهار بازیکن شامل روزبه چشمی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقنیا و رامین رضاییان سهم قابل توجهی در ترکیب تیم ملی دارد و در جمع تیمهای اثرگذار فوتبال ایران قرار گرفته است.
در ادامه، باشگاه سپاهان اصفهان با سه نماینده شامل سید حسین حسینی، آریا یوسفی و احسان حاجصفی در رده بعدی قرار دارد.
در میان لژیونرها نیز باشگاه الاتحاد کلبا امارات با دو بازیکن شامل شهریار مغانلو و سامان قدوس بیشترین سهم را در بین باشگاههای خارجی به خود اختصاص داده است.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
