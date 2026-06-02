امام جمعه گناوه: غدیر نقطه اتصال رسالت و امامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی دوشنبه شب در آیین جشن بزرگ سادات به مناسبت دهه امامت و ولایت ، همزمان با تجمع حماسی و پرشور مردم در جوا یادمان شهدای گمنام گناوه، با تبریک این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای سادات اظهار کرد: دهه امامت و ولایت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی معارف اهل‌بیت(ع)، تبیین جایگاه امامت و معرفی ابعاد مختلف واقعه بزرگ غدیر خم است.

وی با اشاره به آیه سوم سوره مبارکه مائده افزود: خداوند متعال در این آیه از روزی نام می برد که نقطه عطفی در تاریخ بشریت و مسلمانان است و برای این روز (غدیر) چهار ویژگی مهم و منحصر به فرد بیان کرده است که نشان‌دهنده عظمت این روز در تاریخ اسلام است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: خداوند در این آیه می‌فرماید «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم»، یعنی روزی که کفار مأیوس شدند، همچنین «الیوم اکملت لکم دینکم» به معنای روز اکمال دین، «اتممت علیکم نعمتی» به معنای روز اتمام نعمت الهی و «رضیت لکم الاسلام دیناً» به معنای روز رضایت خداوند به دین اسلام است و این چهارویژگی آن روز که خداوند در این آیه بیان کرده است .

وی خاطرنشان کرد: این ویژگی‌ها در هیچ روزی از تاریخ اسلام جز روز هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری و واقعه غدیر خم تحقق نیافته است و به همین دلیل غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی به شمار می‌رود.

غدیر مکمل رسالت پیامبر(ص) است

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حج الوداع پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) در آخرین حج خود ، پس از پایان مناسک حج و در مسیر بازگشت به مدینه، در منطقه غدیر خم به فرمان الهی مأمور ابلاغ مهم‌ترین پیام رسالت خود شد.

وی افزود: در آن شرایط سخت و گرمای آب و هوایی و در میان جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر از مسلمانان، آیه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و خداوند به پیامبر دستور داد ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین علی(ع) را به مردم ابلاغ کند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: اهمیت این فرمان الهی تا آنجاست که خداوند در ادامه آیه می‌فرماید اگر این پیام ابلاغ نشود، رسالت پیامبر به انجام نرسیده است و کامل نیست و این مسئله نشان می‌دهد که غدیر مکمل رسالت و ضامن بقای اسلام است.

وی اضافه کرد: واقعه غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه نقطه تلاقی طلایه داران رسالت و امامت، رمز استمرار اسلام ناب محمدی(ص) و رسالت پیامبر(ص) است.

چهار نقطه عطف تاریخ بشریت

وی با بیان اینکه تاریخ اسلام دارای چهار نقطه عطف اساسی است، اظهار کرد: بعثت پیامبر اکرم(ص) یعنی ظهور اسلام، واقعه غدیر ، نهضت عاشورا و ظهور حضرت ولی عصر(عج) چهار حلقه به هم پیوسته هدایت الهی در تاریخ بشریت هستند.

رکنی حسینی افزود: رسالت نباشد امامت نیست غدیر نیست، غدیر نباشد عاشورا نیست عاشورا نباشد ظهور و فرجی نیست لذا رسالت بدون امامت استمرار نمی‌یابد، غدیر بدون عاشورا حفظ نمی‌شود و مسیر عاشورا نیز به ظهور و تحقق حکومت جهانی عدل الهی ختم خواهد شد.

وی ادامه داد: لذا خداوند متعال به پیغمبر فرمود که باید علی (ع) را به عنوان خلیفه بلا فصل خود معرفی کنی و پیامبر در آن گرما مردم را جمع کرد و این مطالب را بیان و فرمود که همه باید این پیغام را به همه مسلمانان در طول تاریخ برسانند.



ملت ایران پرچمدار فرهنگ غدیر است

وی با تأکید بر اینکه غدیر یک فرهنگ و مکتب است نه صرفاً یک رویداد تاریخی، گفت: ملت ایران اسلامی امروز ملت غدیری و امیرالمومنینی است و به برکت تمسک به ولایت اهل‌بیت(ع) پرچمدار فرهنگ غدیر در جهان اسلام است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دشمنی جبهه استکبار با جمهوری اسلامی ایران نیز ریشه در همین روحیه ولایتمداری و پایبندی ملت ایران به فرهنگ اهل‌بیت(ع) دارد.

وی ادامه داد: مقاومت ملت‌های مسلمان در لبنان و دیگر کشورهای اسلامی در برابر ظلم و استکبار، برگرفته از مکتب امیرالمؤمنین(ع) و فرهنگ عاشورا و غدیر است و اگر امروز در لبنان شاهد جنایات صهیونیست ها و دشمنان هستیم به دلیل پیروی مردم این سرزمین از مکتب امیرالمومنین (ع) و پیام رسانی غدیر است.

فضائل امیرالمؤمنین(ع) منحصر به فرد است

رکنی حسینی با اشاره به فضائل و مناقب حضرت علی(ع) اظهار کرد: تاریخ اسلام سرشار از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین(ع) است و حتی بسیاری از علمای اهل سنت نیز این فضائل را نقل کرده‌اند.

وی به حدیث منزلت و ماجرای فتح خیبر اشاره کرد و گفت: در فتح خیبر نیز پرچم اسلام را به دست کسی سپردند که پیامبر فرمود که خدا و رسول او را دوست دارند و او نیز خدا و رسول را دوست دارد و آن شخص امیرالمومنین علی (ع) است.

وی گفت: در برهه کنونی نیز امام راحل ، امام شهید و امام حاضر جامعه ما از نسل کوثر هستند و این ها از برکات امیرالمومنین علی (ع) برای همه ما است .

لزوم تکریم سادات

وی با تبریک عید سعید غدیر خم به همه سادات گفت: سادات یادگاران پیامبر اکرم(ص) هستند و احترام و تکریم آنان از سفارش‌های مؤکد در روایات دینی اسلام به شمار می‌رود.

رکنی حسینی افزود: محبت اهل‌بیت(ع)، تکریم سادات و یاری فرزندان پیامبر(ص) از اعمالی است که در روایات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و موجب بهره‌مندی از شفاعت پیامبر اکرم(ص) خواهد شد.

وی با بیان برخی روایات و حکایات تاریخی در خصوص احترام به سادات، بر ضرورت حفظ جایگاه و حرمت خاندان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد ملت‌های مسلمان با تأسی به فرهنگ غدیر، در برابر دشمنان اسلام پیروز شوند و زمینه ظهور و حکومت جهانی حضرت ولی عصر(عج) فراهم شود.

«جشن بزرگ سادات» از جمله برنامه های مهم دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه که امسال همزمان با اجتماع بزرگ و حماسی مردمی در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه با حضور اقشار مختلف مردم همراه با برنامه های متنوع از جمله اجرای سرود ،دکلمه،شعرخوانیو مداحی و حماسه سرایی و تجلیل از خانواده شهدای سادات برگزار شد.

با آغاز دهه امامت و ولایت که از روز عرفه تا عید غدیر ادامه دارد برنامه های متنوع این دهه در شهرستان گناوه با شعار محوری امسال «غدیر، میثاق امت با ولایت» همزمان با سراسر کشور آغاز شده است که تا پایان این دهه تداوم خواهد داشت.