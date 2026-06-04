امام جمعه گناوه: امام خمینی (ره) احیاگر فرهنگ ولایت در عصر حاضر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی‌حسینی چهارشنبه شب در مراسم بزرگداشت عید غدیر خم و سی‌و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که همراه با اجتماع مردمی در یادمان شهدای گمنام گناوه برگزار شد، اظهار کرد: عید غدیر خم بزرگ‌ترین عید مسلمانان و روز اعلام رسمی ولایت و امامت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) است.

وی با تبریک عید سعید غدیر به شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) افزود: بنا بر روایات اهل‌بیت(ع)، هیچ روزی در عظمت، فضیلت و برکات به پای روز غدیر نمی‌رسد و این روز، روز تکمیل دین، اتمام نعمت الهی و روز شادی مؤمنان است.

امام جمعه گناوه گفت: غدیر خم تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت، ولایت و استمرار مسیر رسالت پیامبر(ص) است و امروز نیز عزت و اقتدار جبهه مقاومت و نظام اسلامی در سایه تمسک به فرهنگ غدیر و ولایت شکل گرفته است.

محبت امیرالمؤمنین(ع) نشانه ایمان است

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای امیرالمؤمنین(ع) در اسلام بیان کرد: شخصیت حضرت علی(ع) شخصیتی بی‌بدیل در تاریخ بشریت است و آن حضرت جامع همه فضائل اخلاقی، انسانی و الهی بود.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در عدالت، شجاعت، عبادت، قضاوت، مدیریت و مردم‌داری سرآمد بود و پیامبر اکرم(ص) محبت آن حضرت را نشانه ایمان و دشمنی با ایشان را نشانه نفاق معرفی کرده‌اند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی خاطرنشان کرد: شناخت ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین(ع) و تبیین معارف علوی از مهم‌ترین وظایف علما، نخبگان و فعالان فرهنگی است و دهه امامت و ولایت فرصت ارزشمندی برای تحقق این رسالت به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: امروز دشمنی تمام دشمنان با نظام اسلامی و ملت های دیگر از جمله لبنان به خاطر ولایت امیرالمومنین (ع) است به همین دلیل امروز جنوب لبنان مورد بمباران ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار می گیرد و همه اینها به خاطر محبت و ولایت علی (ع) است.

علمای شیعه پرچمداران ترویج فرهنگ غدیر و مکتب علوی

وی با تجلیل از تلاش‌های علمای شیعه در دفاع از مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: اگر امروز فرهنگ غدیر و ولایت در سراسر جهان گسترش یافته است، حاصل مجاهدت‌های علمی و فرهنگی علمای بزرگی است که عمر خود را در مسیر تبیین حقیقت صرف کردند.

امام جمعه گناوه با اشاره به خدمات مرحوم علامه امینی افزود: کتاب ارزشمند «الغدیر» یکی از ماندگارترین آثار جهان اسلام در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) است و مؤلف آن با اخلاص و تلاش فراوان توانست حقیقت غدیر را برای نسل‌های مختلف تبیین کند.

وی گفت: علمای بزرگ شیعه همواره برای معرفی معارف اهل‌بیت(ع) و دفاع از حریم ولایت از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند و جامعه اسلامی امروز مدیون زحمات آنان است.

وی گفت: امیرالمومنین علی (ع) اول مظلوم عالم است و بیست و پنج سال که حق ایشان را گرفتند اما صبر کرد.

امام خمینی(ره) احیاگر فرهنگ ولایت در عصر حاضر بود

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ اسلام و جهان معاصر بود که با تکیه بر ایمان به خداوند، فرهنگ اهل‌بیت(ع) و اعتماد به مردم توانست تحولی بزرگ در جهان اسلام ایجاد کند مایه عزت و افتخار است.

وی گفت: امام خمینی (ره) از نسل امیرالمومنین علی (ع) و مدافع و مروج مکتب آن حضرت بودند و امروز این برکات و شیعه گری ما مدیون و مرهون زحمات امام راحل است.

وی بیان کرد: براساس آمار تا اول انقلاب کل شیعیان در تمام جهان حدود ۷۰ میلیون بوده اما امروز به برکت انقلاب اسلامی ، امام راحل ، رهبر شهید و امام حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون شیعه در سراسر جهان هستند .

وی گفت: امام خمینی (ره) در برابر تمام دنیای مستکبران عالم ایستاد و در راه اعتلای کلمه الله و ترویج فرهنگ امیرالمومنین علی (ع) و ولایت تا آخرین لحظه عمر شریف خود از پا ننشست.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های برجسته حضرت امام خمینی (ره) غیرت دینی آن حضرت بود ، افزود: امام راحل در تمام مراحل مبارزه، تبعید و رهبری انقلاب اسلامی بر اصول و آرمان‌های خود استوار ماند و هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن عقب‌نشینی نکرد و هیچ ترس و واهمه ای از دشمن نداشت.

امام جمعه گناوه با اشاره به سخنانی از شهید مطهری پیرامون امام خمینی (ره) تصریح کرد: ایمان به خدا، ایمان به هدف خود، ایمان عمیق به مسیر حق که انتخاب کرده بود، باور و ایمان به مردم از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی(ره) بود.

وی گفت: امام به ملت ایران ایمان داشت و فرمود به جرئت می توانم بگویم که ملت ایران از ملت عصر پیغمبر(ص) در حجاز و عصر امیرالمومنین (ع) در عراق و عصر امام حسین (ع) در کوفه بالاتر هستند و امروز حاصل آن ایمان امام راحل نسبت به مردم را می بینیم که همه شما مردم نود شب در خیابان ها و تجمعات حضور دارید و همین این تاب آوری و صلابت و حضور در صحنه ، دشمن را عصبانی و مستاصل کرده است.

وی اضافه کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران نتیجه ایمان مردم، خون پاک شهدا، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و پایبندی ملت به ارزش‌های دینی و انقلابی و ولایت است.

ملت ایران با فرهنگ غدیر در برابر دشمنان ایستاده است

حجت الاسلام رکنی‌حسینی اظهار کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، غدیر و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در برابر همه فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و همه هستی خود را برای اعتلای اسلام و کشور فدا می کنند و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز دشمنی تمام دشمنان با ملت ایران و شعیان به دلیل همین ولایت مداری و امیرالمومنین علی (ع) است و اگر مناطقی مانند جنوب لبنان ناجوانمردانه مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرار می گیرد به به خاطر محبت علی و ولایت است اما سربازان امیرالمومنین (ع) در برابر همه دشمنان ایستاده اند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و دشمنی‌های استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی از گسترش فرهنگ ولایت، مقاومت و استقلال ملت ایران هراس دارند و تمام تلاش خود را برای تضعیف این جبهه به کار گرفته‌اند.



وی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با فشارها و توطئه‌های مختلف می‌توانند مردم را از انقلاب جدا کنند اما ملت ایران همواره با حضور در صحنه، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران، خواستار حفظ وحدت، تقویت روحیه ولایت‌مداری و ادامه مسیر شهدا و امام راحل شد.

قرائت اقامه و اذان در گوش نوزاد توسط امام جمعه، اجرای سرود،شعر خوانی و مداحی و حماسه سرایی از جمله مهترین بخش های این مراسم باشکوه بود که با حضور حماسی مردم برگزار شد.