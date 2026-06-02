به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام لطیف صادقی دوشنبه شب در تجمع مردمی آملیها در میدان هفده شهریور، با اشاره به نقش هدایتگر رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحرانها، اظهار کرد: ما به رهبر معظم انقلاب ایمان داریم و همواره توصیه ایشان به مسئولان و مردم، حرکت بر مدار اعتماد، بصیرت و حفظ انسجام ملی بوده است.
وی با بیان اینکه آمریکا نماد جنایت، بدعهدی و دشمنی با ملت ایران است، افزود: مذاکره با آمریکا، در شرایطی که این کشور بارها خصومت خود را با ملت ایران نشان داده، نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه شبیه اعتماد به دشمنی است که هدفی جز ضربهزدن به عزت و استقلال ملتها ندارد.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه مازندران ادامه داد: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، آزمونهای بزرگی را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و در مقاطع مختلف با حضور مستمر، هوشمندانه و پرشور خود در صحنه، نقش مهمی در دفاع از انقلاب و آرمانهای نظام اسلامی ایفا کردهاند.
حجتالاسلام صادقی با تأکید بر اینکه مردم ایران تماشاگر نیستند بلکه همواره در میدان حضور دارند، تصریح کرد: کسانی که امروز در آرامش و امنیت زندگی میکنند، مدیون همین حضور آگاهانه، فداکارانه و پرصلابت مردم در میدان هستند.
وی با اشاره به درسهای مکتب عاشورا، گفت: نام کسانی که در کنار امام حسین (ع) ایستادند، تا همیشه در تاریخ ماندگار شد و آنان که در برابر امام شیعیان صفآرایی کردند، جز نابودی و رسوایی سرنوشتی نداشتند. امروز نیز جبهه حق و باطل به روشنی قابل تشخیص است و ملت ایران راه خود را با الهام از فرهنگ عاشورا انتخاب کردهاند.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه مازندران با بیان اینکه قدرت حقیقی از ایمان، توکل به خداوند و اتکا به ظرفیتهای درونی ملتها نشأت میگیرد، افزود: خداوند یاور، پشتیبان و سرپرست مؤمنان است و هر ملتی که به وعده الهی اعتماد کند، از نصرت و حمایت الهی برخوردار خواهد شد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: شهدا زندهاند و حیاتبخش جامعه اسلامی هستند. فرهنگ ایثار و شهادت، عامل اقتدار و پویایی ملت ایران است و امروز نیز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به این سرمایه عظیم معنوی است.
حجتالاسلام صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و تحولات بینالمللی، خاطرنشان کرد: برخی تصور میکنند هر ملتی که به قدرتهای جهانی تکیه کند، به پیروزی و پیشرفت خواهد رسید، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که وابستگی به قدرتهای پوشالی، نتیجهای جز ضعف، تحقیر و فروپاشی ندارد.
وی تصریح کرد: قدرتهای استکباری، کشورها را به خود وابسته میکنند و با اقتصاد وارداتی، فشار سیاسی و تهدید نظامی، استقلال ملتها را هدف قرار میدهند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و توان داخلی، در برابر این زیادهخواهیها ایستاده است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه مازندران با استناد به وعده الهی مبنی بر یاری مؤمنان، گفت: اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد. ملت ایران در طول سالهای گذشته بارها این وعده الهی را در صحنههای مختلف دیده و تجربه کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید در کنار یکدیگر، با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و پاسداشت خون شهیدان، از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم و اجازه ندهیم دشمنان با جنگ روانی، تحریم و تهدید، در اراده ملت ایران خللی وارد کنند.
