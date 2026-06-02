چرداول به پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی رسید

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی و ضرورت تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین، اظهار کرد: با هدف دسترسی آسان مردم به خدمات شرکت گاز و با توجه به اخذ مجوزهای لازم، روند استقرار و افتتاح ادارات گاز در تمامی بخشهای فاقد اداره در سطح شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی در تشریح آخرین وضعیت این پروژهها افزود: مجوز تأسیس ۱۱ اداره گاز جدید در حوزه جنوب استان، شهرستان ملکشاهی و همچنین بخش زرنه اخذ شده و ساختمانهای مورد نیاز نیز آماده بهرهبرداری هستند.
وی بیان کرد: به رغم محدودیتهای موجود در حوزه نیروی انسانی، تمامی اقدامات لازم برای استقرار و آغاز به کار این ادارات انجام شده است و تا پایان سال جاری شاهد فعالیت رسمی آنها خواهیم بود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گازرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: با تکمیل پروژههای گازرسانی در این منطقه، شهرستان چرداول اکنون به پوشش ۱۰۰ درصدی دست یافته است؛ بهطوریکه تمامی ۸۶ روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام همچنین از افتتاح و بهرهبرداری رسمی ایستگاه تقلیل فشار ۲۰ هزار مترمکعبی روستای «گدمه» خبر داد.
وی تصریح کرد: این ایستگاه با هدف تقویت شبکه گازرسانی، تأمین پایدار سوخت برای کارخانه سیمان ایلام و شهرستان سیروان و همچنین پشتیبانی از ایستگاه «چهارمله» (که دو سال پیش احداث شده بود)، با حضور مسئولین مربوطه بهصورت دائم وارد مدار بهرهبرداری شد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان ایلام تمامی توان خود را برای پایداری جریان گاز و توسعه زیرساختها در مناطق دورافتاده و صنعتی به کار بسته تا ضمن ارتقای رفاه عمومی، زیرساختهای لازم برای توسعه صنعتی استان نیز بیش از پیش فراهم شود.
