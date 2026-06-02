اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند آب در استان ایلام

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ضرورت مدیریت منابع آبی و اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب شرب، یکی از برنامه‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری، جایگزینی کنتورهای سنتی با کنتورهای هوشمند است.

وی افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست برای واحدهای تجاری و صنعتی در نظر گرفته شده تا میزان مصرف آب در این بخش‌ها به‌صورت دقیق‌تر پایش، کنترل و مدیریت شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به اینکه استفاده از کنتورهای هوشمند نقش مهمی در کاهش هدررفت آب دارد، تصریح کرد: با نصب این تجهیزات، امکان رصد مصرف، شناسایی انشعابات و مصارف غیرمجاز و همچنین اصلاح الگوی مصرف مشترکان فراهم می‌شود.

محمدی ادامه داد: علاوه بر بخش‌های تجاری و صنعتی، بخشی از واحدهای مسکونی نیز به‌صورت پایلوت مشمول اجرای این طرح خواهند شد و در این مرحله، تعویض کنتورهای معمولی با کنتورهای هوشمند برای تعدادی از مشترکان خانگی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی کنتورهای آب یکی از راهکارهای مهم در مدیریت پایدار منابع آبی است و می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، کاهش تلفات شبکه و ارتقای بهره‌وری در مصرف آب کمک کند.

مدیرکل آب و فاضلاب استان ایلام در پایان گفت: اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم با همراهی مشترکان، گام مؤثری در مسیر صیانت از منابع ارزشمند آب در استان برداشته شود.