  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۰

اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند آب در استان ایلام

اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند آب در استان ایلام

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام از اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند آب در استان خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ضرورت مدیریت منابع آبی و اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب شرب، یکی از برنامه‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری، جایگزینی کنتورهای سنتی با کنتورهای هوشمند است.

وی افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست برای واحدهای تجاری و صنعتی در نظر گرفته شده تا میزان مصرف آب در این بخش‌ها به‌صورت دقیق‌تر پایش، کنترل و مدیریت شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به اینکه استفاده از کنتورهای هوشمند نقش مهمی در کاهش هدررفت آب دارد، تصریح کرد: با نصب این تجهیزات، امکان رصد مصرف، شناسایی انشعابات و مصارف غیرمجاز و همچنین اصلاح الگوی مصرف مشترکان فراهم می‌شود.

محمدی ادامه داد: علاوه بر بخش‌های تجاری و صنعتی، بخشی از واحدهای مسکونی نیز به‌صورت پایلوت مشمول اجرای این طرح خواهند شد و در این مرحله، تعویض کنتورهای معمولی با کنتورهای هوشمند برای تعدادی از مشترکان خانگی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی کنتورهای آب یکی از راهکارهای مهم در مدیریت پایدار منابع آبی است و می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، کاهش تلفات شبکه و ارتقای بهره‌وری در مصرف آب کمک کند.

مدیرکل آب و فاضلاب استان ایلام در پایان گفت: اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم با همراهی مشترکان، گام مؤثری در مسیر صیانت از منابع ارزشمند آب در استان برداشته شود.

کد مطلب 6847571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها