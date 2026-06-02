  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

متن نهایی ایران در حال بررسی است؛ هنوز پاسخی ارسال نشده است

متن نهایی ایران در حال بررسی است؛ هنوز پاسخی ارسال نشده است

یک منبع آگاه اعلام کرد که متن نهایی ایران همچنان در تهران در حال گفتگو و بررسی است و تاکنون پاسخی ارسال نشده است.

یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ به خبرنگار مهر گفت: متن نهایی ایران همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است.

وی افزود: سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده است که ایران بسیار سخت‌گیرانه به موضوع بنگرد.

این فرد نزدیک به هیئت مذاکراتی ایران تصریح کرد: ایران مبتنی بر تجربیات قبلی، به دنبال کسب انتفاع واقعی است.

این منبع آگاه ادامه داد: آمریکا از جنگ نگران است، ما از توافق نگرانیم؛ چون آمریکا هزینه زیادی برای جنگ کرده و توفیق نداشته است.

وی تأکید کرد: ایران هم پیش از این با بدعهدی طرف مقابل مواجه شده است. بنابراین، مبنای ایران بازگشت‌پذیری و اقدامات ملموس اجرایی است.

کد مطلب 6847644
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها