متن نهایی ایران در حال بررسی است؛ هنوز پاسخی ارسال نشده است

یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ به خبرنگار مهر گفت: متن نهایی ایران همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است.

وی افزود: سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده است که ایران بسیار سخت‌گیرانه به موضوع بنگرد.

این فرد نزدیک به هیئت مذاکراتی ایران تصریح کرد: ایران مبتنی بر تجربیات قبلی، به دنبال کسب انتفاع واقعی است.

این منبع آگاه ادامه داد: آمریکا از جنگ نگران است، ما از توافق نگرانیم؛ چون آمریکا هزینه زیادی برای جنگ کرده و توفیق نداشته است.

وی تأکید کرد: ایران هم پیش از این با بدعهدی طرف مقابل مواجه شده است. بنابراین، مبنای ایران بازگشت‌پذیری و اقدامات ملموس اجرایی است.