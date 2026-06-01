به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پویش «لقمه میلیونی» بر این اساس شکل گرفته است که هر خانواده متناسب با توان خود در اطعام عید غدیر سهیم باشد. در این طرح خانوادهها میتوانند با تهیه تعداد محدودی غذا یا بستههای پذیرایی در این حرکت مردمی مشارکت کرده و میزان مشارکت خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.
وی افزود: شعار اصلی این پویش، حضور خانوادهها در میدان خدمت و مشارکت اجتماعی است؛ به گونهای که هر خانواده بتواند سهمی هرچند کوچک در برگزاری جشن بزرگ غدیر داشته باشد.
مسئول پویش ملی لقمه میلیونی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به نتایج اجرای این طرح در سال گذشته گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داد که این پویش زمینه حضور گستردهتر مردم در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم میکند و بسیاری از خانوادهها از طریق همین طرح به جمع خادمان و موکبداران جشن غدیر پیوستهاند.
بهرامی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این پویش، تسهیل مشارکت افرادی است که امکان برپایی مستقل موکب یا اجرای برنامههای بزرگ را ندارند. در این طرح ظرفیتهای کوچک مردمی تجمیع میشود و افراد میتوانند با حداقل امکانات نیز در اطعام و خدمترسانی سهیم باشند.
وی افزایش مشارکت عمومی را از دیگر اهداف پویش لقمه میلیونی عنوان کرد و گفت: هرچه تعداد بیشتری از مردم در برگزاری جشن غدیر نقشآفرین باشند، سرمایه اجتماعی این رویداد بزرگ مردمی نیز افزایش خواهد یافت.
مسئول پویش ملی لقمه میلیونی در چهارمحال و بختیاری از رسانهها خواست با معرفی سوژههای مردمی، موکبهای خلاق و فعالیتهای شاخص فرهنگی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیتهای این حرکت مردمی را فراهم کنند.
بهرامی تأکید کرد: جشن غدیر زمانی به اوج اثرگذاری خود میرسد که مردم خود را صاحب این رویداد بدانند و در برگزاری آن نقش مستقیم ایفا کنند؛ موضوعی که پویش لقمه مونی به دنبال تحقق آن است.
