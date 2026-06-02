۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

شکوفایی حیات وحش در سرخه حصار؛ مشاهده گله آهو در گشت‌های حفاظتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده گله ‌ای از آهوهای ایرانی در جریان گشت ‌های حفاظتی پارک ملی سرخه‌ حصار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس ‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده گله‌ای از آهوهای ایرانی در جریان گشت ‌های حفاظتی پارک ملی سرخه‌ حصار خبر داد و این رخداد را نشانه ‌ای از وضعیت مطلوب زیستگاه و موفقیت برنامه ‌های حفاظتی در این منطقه عنوان کرد.

وی با اعلام این خبر گفت: در جریان پایش ‌های مستمر و گشت ‌های حفاظتی محیط بانان پارک ملی خجیر و سرخه‌ حصار در مناطق مختلف پارک ملی سرخه ‌حصار، گله ‌ای از آهوی ایرانی مشاهده شد که این امر بیانگر پویایی اکوسیستم، امنیت زیستگاه و اثربخشی اقدامات حفاظتی انجام ‌شده در سال‌ های اخیر است.

وی افزود: آهو یکی از گونه ‌های ارزشمند حیات وحش کشور و نمادی از تنوع زیستی ایران به شمار می ‌رود و حضور گله ‌های سالم از این گونه در پارک ملی سرخه‌ حصار، نشان ‌دهنده تعادل زیست ‌محیطی مناسب و شرایط مطلوب زیستگاهی در این منطقه حفاظت ‌شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اجرای گشت ‌های منظم و علمی در مناطق تحت مدیریت خاطرنشان کرد: تمامی برنامه ‌های پایش و حفاظت با رعایت اصول تخصصی و بدون ایجاد مزاحمت برای حیات وحش انجام می‌ شود تا رفتار طبیعی گونه ‌ها حفظ شده و زمینه برای افزایش جمعیت آنها فراهم شود.

عباس ‌نژاد همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و بیان داشت: رعایت قوانین و ضوابط پارک ‌های ملی از سوی شهروندان و گردشگران نقش مهمی در حفظ زیستگاه‌ های طبیعی دارد و ورود غیرمجاز به مناطق حساس، ایجاد آلودگی صوتی و رهاسازی زباله از جمله عواملی است که می ‌تواند امنیت حیات وحش و تعادل اکولوژیک منطقه را با مخاطره مواجه کند.

این مقام مسئول در پایان از مردم خواست با همکاری و مسئولیت ‌پذیری بیشتر در حفظ سرمایه ‌های طبیعی استان مشارکت کنند و هرگونه تخلف زیست ‌محیطی یا موارد نیازمند رسیدگی را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

محمد رضازاده

