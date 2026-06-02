به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده گلهای از آهوهای ایرانی در جریان گشت های حفاظتی پارک ملی سرخه حصار خبر داد و این رخداد را نشانه ای از وضعیت مطلوب زیستگاه و موفقیت برنامه های حفاظتی در این منطقه عنوان کرد.
وی با اعلام این خبر گفت: در جریان پایش های مستمر و گشت های حفاظتی محیط بانان پارک ملی خجیر و سرخه حصار در مناطق مختلف پارک ملی سرخه حصار، گله ای از آهوی ایرانی مشاهده شد که این امر بیانگر پویایی اکوسیستم، امنیت زیستگاه و اثربخشی اقدامات حفاظتی انجام شده در سال های اخیر است.
وی افزود: آهو یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش کشور و نمادی از تنوع زیستی ایران به شمار می رود و حضور گله های سالم از این گونه در پارک ملی سرخه حصار، نشان دهنده تعادل زیست محیطی مناسب و شرایط مطلوب زیستگاهی در این منطقه حفاظت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اجرای گشت های منظم و علمی در مناطق تحت مدیریت خاطرنشان کرد: تمامی برنامه های پایش و حفاظت با رعایت اصول تخصصی و بدون ایجاد مزاحمت برای حیات وحش انجام می شود تا رفتار طبیعی گونه ها حفظ شده و زمینه برای افزایش جمعیت آنها فراهم شود.
عباس نژاد همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و بیان داشت: رعایت قوانین و ضوابط پارک های ملی از سوی شهروندان و گردشگران نقش مهمی در حفظ زیستگاه های طبیعی دارد و ورود غیرمجاز به مناطق حساس، ایجاد آلودگی صوتی و رهاسازی زباله از جمله عواملی است که می تواند امنیت حیات وحش و تعادل اکولوژیک منطقه را با مخاطره مواجه کند.
این مقام مسئول در پایان از مردم خواست با همکاری و مسئولیت پذیری بیشتر در حفظ سرمایه های طبیعی استان مشارکت کنند و هرگونه تخلف زیست محیطی یا موارد نیازمند رسیدگی را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.
نظر شما