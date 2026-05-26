به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او که به طور مجازی در کنفرانس بانک «کامن ولث استرالیا» (CBA) سخنرانی می کرد، گفت در ابتدا نگران تاثیر هوش مصنوعی بر سطح اشتغال جهان بوده است. آلتمن مدعی است او و مدیران ارشد شرکتش درباره پیش بینی های فناورانه هنگام عرضه چت جی پی تی در سال ۲۰۲۲ میلادی درست حدس زده بودند. اما معتقد است آنها درباره تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این فناوری بسیار اشتباه می کردند.

آلتمن در مصاحبه ای با «مت کویمن» مدیر ارشد اجرایی CBA در این باره گفت: من بسیار خوشحالم که در این باره اشتباه می کردم. تصور می کردم حذف مشاغل اداری سطح مبتدی تحت تاثیر هوش مصنوعی، بیش از آن چیزی که اتفاق افتاده، باشد. اکنون تصور می کنم می دانم چرا این اتفاق رخ نداده و واضحا از این بابت خوشحالم که حدسم در این حوزه درست نبوده است.

مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی به هیچ آمار شغلی اشاره نکرد اما قبلا گفته بود به دلیل پیشرفت هوش مصنوعی، پتانسیل اخراج نیروی صنعتی بسیار وسیع است. تعداد بسیار زیادی از شرکت های جهانی از جمله HSBC، آمازون، استاندارد چارترد و CBA از اخراج نیروی کاری که با هوش مصنوعی جایگزین شده، خبر داده اند.

وی در ادامه افزود که متوجه شده هرچند هوش مصنوعی نقش فعال‌تری در بسیاری از صنایع و مشاغل ایفا می‌کند، اما هنوز یک «بخش انسانی» در اشتغال وجود دارد که قابل جایگزینی نیست.