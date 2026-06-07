دولت آمریکا سهام اوپن ای آی را می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اوپن ای آی احتمالا جدیدترین شرکت فناوری است که دولت آمریکا سهامی در آن دارد. نشریه NOTUS نخست گزارش داد مقامات ارشد آمریکایی مذاکراتی با شرکت های هوش مصنوعی درباره خرید سهام در شرکت هایشان انجام داده اند.

نشریه «سی ان بی سی» نیز مذاکرات را تایید و اعلام کرد مذاکرات بین دولت ترامپ و سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی در ۲۰۲۵ میلادی انجام شد. در آن زمان مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی برای نخستین بار ایده مذکور را پیشنهاد کرد.

این مذاکرات به توافقی احتمالی منجر شد که احتمالا سبب می شود اوپن ای آی داوطلبانه بخشی از سهام خود را به دولت آمریکا بدهد که این امر به شرکت کمک می کند به چیزی مشابه «صندوق ثروت عمومی» (Public Wealth Fund) دست یابد.

اوپن ای آی نخست به این صندوق به عنوان یک سیاست صنعتی که برای شهروندان سهامی در رشد اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم می کند، معرفی کرد. با این وجود هیچ اصطلاح رسمی برای معامله احتمالی ارائه نشده و هنوز مشخص نیست دولت ترامپ چه میزان سهام می خرد. پیش از این دولت آمریکا ۱۰ درصد سهام اینتل را با سرمایه گذاری ۹ میلیارد دلاری به نام خود کرده بود.

به نوشته نشریه سی ان بی سی، مذاکرات در جریان است و اخیرا آلتمن با سیاستگذاران درواشنگتن دیدار کرده تا درباره قوانین هوش مصنوعی مذاکره کند. در روزهای گذشته دولت دونالد ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که امکان نظارت بر مدل های این فناوری قبل از عرضه عمومی را می دهد.