به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس گزارشی جدید، نسخه بازطراحیشده چتجیپیتی کاربران را تشویق میکند فراتر از گفتوگوهای متنی عمل کرده و از ابزارهای مختلفی مانند رمزگذاری، تولید تصویر و همچنین اپلیکیشنهای توسعهیافته توسط شرکای اوپنایآی از جمله Canva و Booking.com استفاده کنند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که انتظار میرود این نسخه جدید طی هفتههای آینده عرضه شود. تغییرات مورد نظر ابتدا در وبسایت و اپلیکیشنهای موبایل چتجیپیتی اعمال خواهد شد.
چتجیپیتی در حال حاضر در میان کاربران نسخه رایگان محبوبیت بالایی دارد، اما اوپنایآی قصد دارد با این بازطراحی، آن را از یک ابزار صرفاً پاسخگو به سؤالات به بستری برای انجام طیف گستردهتری از فعالیتها تبدیل کند و از این طریق مشتریان سازمانی بیشتری را جذب کند.
پیشبینی میشود این تغییرات از طریق گسترش استفاده سازمانها و شرکتهای بزرگ از چتجیپیتی برای کارکنان خود، درآمد بیشتری برای اوپنایآی به همراه داشته باشد. این موضوع همچنین میتواند از برنامههای احتمالی شرکت برای عرضه عمومی سهام در ماه سپتامبر حمایت کند.
علاوه بر این، به نظر میرسد اوپنایآی در تلاش است فاصله خود را با رقیب اصلیاش، آنتروپیک، کاهش دهد. آنتروپیک نیز در حال بررسی برنامههایی برای عرضه عمومی سهام خود است.
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