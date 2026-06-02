برداشت سیب ترش در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در بازدید از باغات روستای شکرک اظهار کرد: برداشت سیب ترشی در روستای شکرک از ابتدای خردادماه آغاز شده و بنا بر برآوردهای کارشناسی تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری در این روستا افزود: در حال حاضر ۴۰۰ اصله درخت بارور سیب ترش در شکرک وجود دارد که میانگین برداشت از هر درخت در سال جاری حدود ۱۵۰ کیلوگرم برآورد می‌شود و بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم مجموع برداشت امسال به ۶۰ تن برسد.

بخشدار ارم با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی تصریح کرد: امسال نیز همچون سایر محصولات، حمایت‌های دولت در قالب توزیع بذر و کود شیمیایی تداوم داشته و باغداران منطقه از این نهاده‌ها بهره‌مند شده‌اند.

جعفری بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: برای پایداری تولید و ارتقای کمی و کیفی محصولات باغی، نیاز مبرمی به تجهیز باغ‌های منطقه به سامانه‌های آبیاری نوین و همچنین به‌کارگیری روش‌های بهره‌برداری مدرن احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز جهت نوسازی سیستم‌های آبیاری و آموزش باغداران عزیز در دستور کار بخشداری و دستگاه‌های متولی قرار دارد.