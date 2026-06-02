۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

برداشت سیب ترش در دشتستان آغاز شد

بوشهر- بخشدار ارم از آغاز فصل برداشت سیب ترش در روستای شکرک از توابع این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در بازدید از باغات روستای شکرک اظهار کرد: برداشت سیب ترشی در روستای شکرک از ابتدای خردادماه آغاز شده و بنا بر برآوردهای کارشناسی تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری در این روستا افزود: در حال حاضر ۴۰۰ اصله درخت بارور سیب ترش در شکرک وجود دارد که میانگین برداشت از هر درخت در سال جاری حدود ۱۵۰ کیلوگرم برآورد می‌شود و بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم مجموع برداشت امسال به ۶۰ تن برسد.

بخشدار ارم با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی تصریح کرد: امسال نیز همچون سایر محصولات، حمایت‌های دولت در قالب توزیع بذر و کود شیمیایی تداوم داشته و باغداران منطقه از این نهاده‌ها بهره‌مند شده‌اند.

جعفری بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: برای پایداری تولید و ارتقای کمی و کیفی محصولات باغی، نیاز مبرمی به تجهیز باغ‌های منطقه به سامانه‌های آبیاری نوین و همچنین به‌کارگیری روش‌های بهره‌برداری مدرن احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز جهت نوسازی سیستم‌های آبیاری و آموزش باغداران عزیز در دستور کار بخشداری و دستگاه‌های متولی قرار دارد.

