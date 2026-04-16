محسن چاوشی چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ شد؛ تماشای یک اختتامیه متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دوازدهمین دوره «هفته هنر انقلاب» شامگاه روز پنجشنبه بیست و هفتم فروردین در حالی توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی در میدان ولیعصر (عج) تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفت که محسن چاوشی به عنوان چهره هنر انقلاب معرفی شد.

غیر از چاوشی که برای خلق ۲ قطعه «علاج» و «حسبی‌الله» به عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ معرفی شد، سید علی میرفتاح، سیروس مقدم و مریم شعبانی نیز به عنوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شده بودند.

در مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن مومنی شریف نویسنده و مدیر سابق حوزه هنری، امین اشرفی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، علیرضا مختارپور مشاور رهبر شهید، سید علی میرفتاح نقاش و روزنامه‌نگار، مریم شعبانی کارگردان تئاتر، سید محمد میرکیانی نویسنده، محسن محمدی پناه شاعر، محمدرضا طهماسبی شاعر، انوش معظمی بازیگر تئاتر و تلویزیون، مرشد محسن میرزاعلی، کورش زارعی و جمعی دیگر از هنرمندان و فعالان هنری حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، دعای توسل قرائت شد.

پخش چند نماهنگ از رهبر شهید در باب شهادت و مقاومت مرد عزیز کشورمان، اجرای پرفورمنس «اتحاد مقدس» به کارگردانی علیرضا تاجیک، مداحی «باید برخواست» با ذکر محسن محمدی پناه، پخش بسته رسانه ای «تولدی در هنر» به روایت فرهاد قائمیان، اجرای ۲ قطعه موسیقی «هم رفیق» و «رنگ‌ پرواز» به خوانندگی غلامرضا صنعتگر، اجرای روضه نمایش «بیسیم چی»یا اجرای بهرام شهبازی پدر شهید هنرمند پوریا شهبازی از شهدای گرانقدر جنگ رمضان، اجرای قطعه نمایشی «آرش» با هنرمندی انوش معظمی، پخش کلیپی از فعالیت های حوزه هنری انقلاب اسلامی در ایام جنگ رمضان، شعر خوانی‌ محمدرضا طهماسبی و ... از بخش های مختلف گرامیداشت هفته هنر انقلاب در میدان ولیعصر (عج) تهران با اجرای نجم الدین شریعتی و کارگردانی امیرحسین شفیعی بود.

از نکات جالب توجه بخش معرفی چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ پخش تصویر کاندیداهای دریافت جایزه بود که شهروندان حاضر در مراسم به صورت مستمر نام محسن چاوشی را صدا می زدند.

شریعتی در این بخش توضیح داد: بله مردم، این انتخاب کاملا مردمی است و از نظر شما مردم با افتخار و احترام محسن چاوشی را به عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ معرفی می کنم.

تعدادی از کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم هم با نمایش پلاکاردهای که اشعار قطعات «حسبی الله» و «علاج» روی آنها نوشته شده بود فضای جالب توجهی را در میدان ولیعصر (عج) خلق کردند.

در بخش پایانی مراسم هم قطعه «علاج» محسن چاوشی با همراهی مردم در میدان ولیعصر (عج) هم‌خوانی شد.

«هفته هنر انقلاب اسلامی» که هر ساله همزمان با سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، در این دوره نیز با برگزاری نمایش‌های میدانی، پرفورمنس‌ها، شب‌های شعر و برنامه‌های هنری در تهران و سایر استان‌ها همراه بوده است.