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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

محسن چاوشی دست به کار بازسازی مدارس شد

محسن چاوشی دست به کار بازسازی مدارس شد

در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیاری از مدارس آسیب دیده‌اند که محسن چاوشی برای بازسازی این مدارس فراخوان کمک داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در برهه‌های تاریخی، آثار بسیاری خلق کرده است که از مهمترین آنها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ کنونی رژیم صهیونسیتی و آمریکا علیه ایران بوده که در این زمینه ۲ قطعه ویژه منتشر کرده است.

وی امروز در فراخوانی، با اعلام یک شماره کارت بانکی اعلام کرد که تصمیم دارد مدارسی را که در جنگ تحمیلی علیه ایران دچار خرابی و ویرانی شده‌اند، بازسازی کند.

این اولین باری نیست که چاوشی، فراخوان خیریه می‌دهد. او بارها در صفحه شخصی خود اقدام به آزادسازی زندانیان غیرعمد کرده است.

در اولین روز از حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران، مدرسه دخترانه «شجره طیبه» میناب به صورت کامل ویران و دختران و پسران کودک و نوجوان در این مدرسه به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6783373
آزاده فضلی

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      یعنی محسن چاوشی نمیدونه اینترنت بین المللی ۹۰ درصد مردم قطعه و نمیتونن پستهای کمکشو ببیند ؟ دل به همون یک درصد بسته ؟ نمیدونه چند روز دیگه با ادامه جنگ تدریس ها انلاین هست و مردم عادی برای وصل شدن به شاد و روبیکا هم مشکل دارن مثل قبل از عید و درس خوندن بچه هاشون بامصیبت هست ؟ بهتر از وزیر ارتباطات بخواد وضع اینترنت درست کنه شایدم فکر میکنه همه مثل خودش اینترنت راحت و در دسترس دارن

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