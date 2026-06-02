به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی استان قم در روزهای پیش رو تحت تأثیر سامانه‌های جوی متغیر قرار دارد که در وهله نخست با تندبادهای لحظه‌ای و کاهش کیفیت هوا همراه است.

آسمان قم امروز سه شنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما در ساعات پیش رو بر شدت وزش باد افزوده می‌شود، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود وزش باد در برخی مناطق منجر به وقوع گردوخاک شود.

سرعت وزش باد در امروز با جهت غربی، بین ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت تخمین زده شده است.

همچنین از منظر دمایی، هوای قم همچنان گرم بوده و دمای هوا در گرم‌ترین ساعات به ۳۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، در حالی که کمینه دما در ساعات خنک صبحگاهی ۲۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

با گذر از روز جاری، الگوی جریانات جوی در روز چهارشنبه دستخوش تغییر خواهد شد. آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد ملایم‌تر و وقوع بارش‌های پراکنده در سطح استان قم دور از انتظار نیست.

در این روز جهت وزش باد به سمت شمال‌شرقی تغییر یافته و سرعت آن به بازه ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت کاهش می‌یابد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بیشینه دما برای روز چهارشنبه با اندکی کاهش به ۳۶ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۱۹ درجه سانتی‌گراد برسد.



گفتنی است داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد که منطقه «دستجرد» با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.

در مقابل، منطقه «جمکران» با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر را در میان مناطق استان به خود اختصاص داده است.

شهروندان و مسافران باید نسبت به کاهش دید افقی ناشی از گردوخاک و وزش باد شدید در جاده‌های مواصلاتی استان هوشیار باشند.