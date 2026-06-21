گردوخاک و باد شدید پدیده غالب روزهای آینده در قم است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان استان قم طی سه روز آینده عمدتاً صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود.



وی افزود: برای روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، آسمان صاف پیش‌بینی شده است و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و وقوع گردوخاک انتظار می‌رود که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید افقی شود.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز دوشنبه اول تیرماه نیز شرایط مشابهی بر استان حاکم خواهد بود و علاوه بر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک، از ساعات بعدازظهر افزایش ابر نیز پیش‌بینی می‌شود.



وی بیان کرد: در روز سه‌شنبه دوم تیرماه نیز آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ادامه خواهد داشت و در اوایل شب افزایش ابر دور از انتظار نخواهد بود.



هشدار زرد برای همه مناطق استان صادر شد



ترابیان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳ اداره‌کل هواشناسی استان قم اظهار کرد: این هشدار در پی افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین صادر شده و تمامی مناطق استان را در بر می‌گیرد.



وی گفت: زمان آغاز فعالیت این سامانه از صبح روز یکشنبه ۳۱ خردادماه تعیین شده و تا اواخر وقت روز دوشنبه اول تیرماه تداوم خواهد داشت.



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: پیامد اصلی این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با جهت غالب شرقی همراه با خیزش گردوخاک خواهد بود که می‌تواند بر شرایط جوی و محیطی استان اثرگذار باشد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستره فعالیت این سامانه، تمامی مناطق استان قم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و لازم است شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف به‌ویژه فعالان حوزه کشاورزی، توصیه‌های هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.



ترابیان تأکید کرد: بررسی‌های هواشناسی نشان می‌دهد مهم‌ترین پدیده جوی استان در بازه زمانی یادشده، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک خواهد بود و این شرایط در برخی ساعات از شدت بیشتری برخوردار می‌شود.

