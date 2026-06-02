کارگاه آشنایی با ذخایر ژنتیکی هیرکانی در گیسوم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «آشنایی با گونه‌های باارزش و نادر جنگل‌های هیرکانی» ویژه کودکان و نوجوانان روستای گیسوم صبح سه شنبه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از میراث طبیعی جهانی برگزار شد.

این برنامه آموزشی در منطقه گردشگری Gisoum و با مشارکت کارشناسان حوزه منابع طبیعی و میراث طبیعی اجرا شد و شرکت‌کنندگان با اهمیت جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از ارزشمندترین ذخیره‌گاه‌های زیستی جهان آشنا شدند.

در این کارگاه، گونه‌های شاخص و نادر جنگل‌های هیرکانی از جمله درختان کهنسال بلوط، راش و شمشادهای هیرکانی و همچنین برخی گونه‌های جانوری و پرندگان بومی منطقه معرفی شد. آموزش روش‌های شناسایی گونه‌های ارزشمند و تبیین نقش آن‌ها در حفظ تعادل اکولوژیکی و پایداری زیست‌بوم از مهم‌ترین محورهای این دوره آموزشی بود.

کارشناسان حاضر در این برنامه با تأکید بر نقش آموزش‌های محیط‌زیستی در سنین پایه، آشنایی نسل جدید با ارزش‌های طبیعی و ذخایر ژنتیکی منطقه را یکی از مؤثرترین راهکارهای حفاظت پایدار از جنگل‌های هیرکانی عنوان کردند.

برگزاری این کارگاه در راستای توسعه رویکردهای آموزشی و ترویجی در حوزه گردشگری پایدار و حفاظت از میراث طبیعی انجام شد و زمینه آشنایی نسل آینده با اهمیت صیانت از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه را فراهم کرد.

جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته می‌شوند، از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی کشور به شمار می‌روند و آموزش جوامع محلی، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در حفاظت از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده دارد.