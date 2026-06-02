هشدار اکسون موبیل نسبت به نفت ۱۶۰ دلاری در پی کاهش شدید ذخایر جهانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت اکسون به‌تازگی هشدار داده است که در هفته‌های آینده و با توجه به روند کاهش سریع ذخایر استراتژیک نفت خام در سراسر جهان به‌دلیل جنگ علیه ایران، قیمت هر بشکه نفت ممکن است تا مرز ۱۶۰ دلار نیز افزایش یابد.

نیل چپمن، معاون ارشد این شرکت، در این رابطه اظهار داشت: «ما به سطوح بی‌سابقه‌ای از ذخایر نفتی نزدیک می‌شویم؛ سطوحی بسیار پایین که تاکنون نظیر آن در دنیا تجربه نشده است. گمان می‌کنم بیشتر مردم هنوز به‌درستی درک نکرده‌اند که چه‌اتفاقی در بازار جهانی نفت رخ داده است.»

وی افزود: «روزانه حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون بشکه نفت خام از بازار خارج می‌شود، در حالی که کل مصرف روزانهٔ جهان تقریباً ۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون بشکه است. در شرایط عادی، با چنین اختلاف فاحشی بین عرضه و تقاضا، باید شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باشیم؛ قیمت‌هایی که واقعاً از هر سقفی فراتر خواهد رفت.»