آمادگی کامل اورژانس برای پوشش غدیر در استان زنجان

خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات به شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های مختلف اظهار کرد: اورژانس استان زنجان همگام با مردم شریف و ولایتمدار استان، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی خود را برای تأمین سلامت و امنیت شرکت‌کنندگان در این مناسبت‌ها به کار گرفته است.

رئیس اورژانس استان زنجان افزود: برای مرکز استان، یک دستگاه آمبولانس مجهز به همراه تیم عملیاتی مستقر خواهد شد و در تمامی شهرستان‌های استان نیز یک تیم عملیاتی شامل آمبولانس و نیروهای امدادی در محل برگزاری مراسم‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت نیاز، خدمات فوریت‌های پزشکی را به سرعت ارائه دهند.

خسروشاهی با بیان اینکه تمامی مراسم‌های اعلام‌شده در سطح استان تحت پوشش اورژانس قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: حتی برنامه‌ها و مراسم‌های کوچک‌تر نیز در صورت اعلام از سوی دستگاه‌های متولی، توسط نیروهای اورژانس پشتیبانی و پوشش داده خواهند شد تا خدمات درمانی لازم در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس اورژانس زنجان همچنین به تمهیدات ویژه برای مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برای پوشش این مراسم، نیروهای عملیاتی اورژانس در نقاط تعیین‌شده مستقر خواهند شد و آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی و امدادی وجود دارد.

وی درباره میزان نیروهای به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها اظهار داشت: در هر دستگاه آمبولانس دو نفر از کارشناسان اورژانس حضور دارند. علاوه بر استقرار نیروها در مرکز استان، در هفت شهرستان نیز مجموعاً ۱۴ نفر از نیروهای عملیاتی در قالب تیم‌های امدادی فعالیت خواهند داشت.

خسروشاهی ادامه داد: همچنین در شهرهای ابهر، خرم‌دره و زنجان، نیروهای موتورلانس اورژانس نیز به کارگیری شده‌اند که چهار نیروی عملیاتی با موتورلانس وظیفه ارائه خدمات سریع امدادی در مسیرهای پرتردد و محل تجمعات را برعهده دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان زنجان تأکید کرد: تمامی نیروهای اورژانس استان با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم خواهند بود و تلاش می‌کنند خدمات فوریت‌های پزشکی در سریع‌ترین زمان ممکن به شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم‌های مختلف ارائه شود.