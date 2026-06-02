کندی رشد اقتصادی هند در پی جنگ علیه ایران و ضعف تقاضای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نظرسنجی رویترز که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصاد هند در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با وجود حفظ جایگاه این کشور به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان، تحت تأثیر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ضعف تقاضای خارجی کند شده است.

بر اساس این نظرسنجی از اقتصاددانان، رشد اقتصادی هند احتمالاً در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و به ۷.۲ درصد رسیده است؛ چرا که ضعف تقاضای خارجی و کاهش فعالیت‌های صنعتی، اثر هزینه‌کرد بالای دولت و تداوم رشد بخش کشاورزی را تا حدی خنثی کرده است.

البته این در حالی است که مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی، از افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای هندی گرفته تا جنگ اخیر علیه ایران که موجب جهش قیمت نفت خام شد، نتوانسته است هند را از مسیر خود به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان منحرف کند. با این حال، عدم اطمینان جهانی به سرمایه‌گذاری خصوصی که پیش‌تر نیز در وضعیت ضعیفی قرار داشت، فشار بیشتری وارد کرده است.

اقتصاددانان می‌گویند سرمایه‌گذاری خصوصی برای ایجاد مشاغل با درآمد مناسب برای میلیون‌ها نفری که هر سال وارد بازار کار هند می‌شوند، حیاتی است. در نتیجه، هزینه‌های عمرانی دولت این کشور به ناچار سهم بیشتری از بار رشد اقتصادی را بر دوش کشیده است.

بر اساس میانه پیش‌بینی‌های ۴۵ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز که بین ۲۲ مه تا اول ژوئن انجام شد، تولید ناخالص داخلی هند در سه‌ماهه ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد کرده است. این رقم کمتر از رشد ۷.۸ درصدی سه‌ماهه قبل از آن است که فراتر از انتظارها بود.

دیراج نیم، اقتصاددان بانک ای‌ان‌زد (ANZ)، در این باره گفت: «عوامل بنیادی نشان می‌دهد اقتصاد هند از یک دوره رشد فراگیر به سمت الگویی نامتوازن‌تر در حال حرکت است. احتمالاً هزینه‌کرد دولت همچنان با سرعت مطلوبی رشد کرده، اما تقاضای خارجی در پی اختلالات جهانی تضعیف شده است.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد فعالیت‌های صنعتی با کاهش حجم تولید کارخانه‌ها، افت صادرات و فشار بر حاشیه سود شرکت‌ها، ضعیف‌تر شده باشد. در مقابل، بخش کشاورزی تا حدودی این ضعف را جبران کرده و از رشد اقتصادی حمایت کرده است.»

ساجد چینوی، اقتصاددان ارشد هند در بانک آمریکایی جی‌پی مورگان نیز اظهار داشت: «انتظار می‌رود رشد بخش خدمات به دلیل رشد اعتبارات بانکی قوی باقی بماند، اما رشد بخش تولید ضعیف‌تر خواهد بود.» وی همچنین تأکید کرد که اثرات بحران خاورمیانه احتمالاً از سه‌ماهه دوم سال بیشتر نمایان خواهد شد.