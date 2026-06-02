اصلانی: غدیر منشور ماندگار ولایت و ضامن وحدت امت اسلامی است

حجتالاسلام احمد اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، این واقعه را یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رویدادهای تاریخ اسلام دانست و گفت: غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت، ولایت و تداوم مسیر نبوت است که باید ابعاد مختلف آن برای نسل جوان و آحاد جامعه تبیین شود.
وی با اشاره به جایگاه والای این عید در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان و یادآور روزی است که پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی، حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و ولی مسلمانان معرفی کردند و مسیر هدایت امت اسلامی را برای همیشه روشن ساختند.
اصلانی با بیان اینکه واقعه غدیر یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام به شمار میرود، افزود: پیام غدیر تنها مربوط به یک مقطع زمانی خاص نیست، بلکه پیامی جاودانه برای همه نسلها و همه جوامع اسلامی است. در حقیقت، غدیر بیانگر اهمیت رهبری الهی، ولایت و ضرورت حرکت جامعه در مسیر ارزشهای دینی و الهی است.
امام جمعه صائینقلعه با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح واقعه غدیر در جامعه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی ابعاد مختلف این رویداد بزرگ هستیم. دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند حقایق تاریخی و اعتقادی را کمرنگ جلوه دهند، از این رو وظیفه علما، نخبگان، فرهنگیان، رسانهها و فعالان دینی است که پیام غدیر را با زبانی روشن و متناسب با نیازهای نسل امروز تبیین کنند.
وی ادامه داد: اگر فرهنگ غدیر به درستی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی کاهش خواهد یافت؛ چراکه غدیر مکتب مسئولیتپذیری، عدالتخواهی، حقمداری و دفاع از ارزشهای الهی است.
حجتالاسلام اصلانی با اشاره به جایگاه ویژه غدیر در کلام بزرگان دین گفت: امام خمینی (ره) از غدیر به عنوان ادامه رسالت و ضامن بقای اسلام یاد کردهاند و مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردهاند که غدیر تنها مسئلهای تاریخی نیست، بلکه حقیقتی جاری در زندگی مسلمانان و محور وحدت و عزت امت اسلامی است.
وی افزود: شهید مطهری نیز غدیر را یک تفکر و مکتب دانسته و معتقد بود که پیام اصلی این واقعه، استمرار خط هدایت و رهبری جامعه اسلامی است. از همین رو باید از نگاه صرفاً مناسکی و مناسبتی به غدیر فاصله گرفت و پیامهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی آن را برای جامعه تبیین کرد.
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی است، اظهار کرد: برگزاری جشنهای مردمی، محافل معرفتی، نشستهای فرهنگی و برنامههای تبیینی میتواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) و فلسفه غدیر را فراهم کند.
وی تصریح کرد: جوانان باید بدانند که غدیر تنها یک جشن مذهبی نیست، بلکه نماد حاکمیت ارزشهای الهی، عدالت و مسئولیتپذیری در جامعه اسلامی است و هرچه شناخت جامعه از این حقیقت بیشتر شود، زمینه رشد معنوی و اجتماعی نیز فراهمتر خواهد شد.
حجتالاسلام اصلانی با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامههای عید غدیر، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ غدیر، ترویج فرهنگ ولایت، اخلاق، عدالت و خدمت به مردم است و همه ما وظیفه داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای، پیام این واقعه عظیم را به نسلهای آینده منتقل کنیم تا چراغ هدایت غدیر همواره فروزان و راهگشای جامعه اسلامی باشد.
نظر شما