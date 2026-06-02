به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در بازدید از مزارع میامی به ظرفیت مطلوب تولید خربزه در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در بخش مرکزی میامی ۳۷۰ هکتار است.

وی میانگین عملکرد را ۲۵ تن در هر هکتار ارزیابی کرد و توضیح داد: برداشت ۹ هزار تن محصول خربزه در میامی پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تاکید به استفاده ارقام سازگار با شرایط منطقه، در توضیحات یادآور شد: برای تحقق هدف گذاری فوق اصول تغذیه گیاهی و اجرای برنامه منظم آبیاری مورد تاکید است.

حسینی با اشاره به اینکه این محصول جالیزی نیاز بازار را تامین می کند، اضافه کرد: ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد بهره برداران بخش کشاورزی دیگر مزایای این طرح است.

وی اظهار کرد: رعایت توصیه های فنی در مراحل کاشت و برداشت می‌تواند هزینه های تولید را کاهش داده و باعث ارتقا بهره وری شود.