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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

کشت خربزه در ۳۷۰ هکتار اراضی میامی؛ ۹ هزار تن برداشت پیش بینی می‌شود

کشت خربزه در ۳۷۰ هکتار اراضی میامی؛ ۹ هزار تن برداشت پیش بینی می‌شود

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از کشت ۳۷۰ هکتار خربزه در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت ۹ هزار تن محصول پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در بازدید از مزارع میامی به ظرفیت مطلوب تولید خربزه در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در بخش مرکزی میامی ۳۷۰ هکتار است.

وی میانگین عملکرد را ۲۵ تن در هر هکتار ارزیابی کرد و توضیح داد: برداشت ۹ هزار تن محصول خربزه در میامی پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تاکید به استفاده ارقام سازگار با شرایط منطقه، در توضیحات یادآور شد: برای تحقق هدف گذاری فوق اصول تغذیه گیاهی و اجرای برنامه منظم آبیاری مورد تاکید است.

حسینی با اشاره به اینکه این محصول جالیزی نیاز بازار را تامین می کند، اضافه کرد: ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد بهره برداران بخش کشاورزی دیگر مزایای این طرح است.

وی اظهار کرد: رعایت توصیه های فنی در مراحل کاشت و برداشت می‌تواند هزینه های تولید را کاهش داده و باعث ارتقا بهره وری شود.

کد مطلب 6847762

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