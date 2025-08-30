به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید از مزارع میامی از آغاز فصل برداشت محصول خربزه در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: فصل برداشت تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ هکتار مزارع میامی تحت کشت خربزه قرار دارد، افزود: ارقام کشت شده آرگون، خاتونی و مینو است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه پیش بینی برداشت برای سال جاری ۱۰ هزار تن است، ابراز داشت: میانگین برداشت خربزه میامی ۲۵ تن در هر هکتار است.

حسینی با بیان اینکه اجرای روش‌های نوین کشت برای میامی در دستور کار است، تصریح کرد: روش‌های آبیاری نوین و زیر پلاستیک برای خربزه در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه میزان تولید خربزه در حد نیاز و شرایط بازار برای میامی تعدیل و تنظیم شده است، افزود: با توجه به کمبود منابع آبی می‌بایست این اقدامات انجام شود.