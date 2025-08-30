  1. استانها
  2. سمنان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۸

میانگین برداشت خربزه میامی ۲۵ تن در هر هکتار است

میانگین برداشت خربزه میامی ۲۵ تن در هر هکتار است

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از آغاز برداشت محصول خربزه در این شهرستان خبر داد و گفت: میانگین برداشت خربزه میامی ۲۵ تن در هر هکتار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید از مزارع میامی از آغاز فصل برداشت محصول خربزه در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: فصل برداشت تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ هکتار مزارع میامی تحت کشت خربزه قرار دارد، افزود: ارقام کشت شده آرگون، خاتونی و مینو است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه پیش بینی برداشت برای سال جاری ۱۰ هزار تن است، ابراز داشت: میانگین برداشت خربزه میامی ۲۵ تن در هر هکتار است.

حسینی با بیان اینکه اجرای روش‌های نوین کشت برای میامی در دستور کار است، تصریح کرد: روش‌های آبیاری نوین و زیر پلاستیک برای خربزه در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه میزان تولید خربزه در حد نیاز و شرایط بازار برای میامی تعدیل و تنظیم شده است، افزود: با توجه به کمبود منابع آبی می‌بایست این اقدامات انجام شود.

کد خبر 6574167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها