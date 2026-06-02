حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از تداوم بهبود رتبه تورمی استان خبر داد و گفت: استان سمنان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ موفق شد در مسیر کاهش نوسانات قیمتی قدم بردارد.

دهرویه با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران تصریح کرد: تورم ماهانه استان سمنان در اردیبهشت‌ماه ۶.۶ درصد ثبت شده که این رقم، استان را در جمع سه استان دارای کمترین تورم ماهانه کشور قرار داده است.

وی این دستاورد را در مقایسه با میانگین کشوری قابل توجه دانست و افزود: میانگین تورم ماهانه کل کشور در این بازه زمانی ۸.۸ درصد بوده و بسیاری از استان‌ها نرخ‌های بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر روند بهبود جایگاه استان در تورم سالانه اظهار داشت: پس از یک دوره طولانی حضور در رتبه ۳۱ کشور (بدترین رتبه)، از بهمن‌ماه سال گذشته تحولات مثبتی رقم خورده است.

دهرویه جزئیات این پیشرفت پله‌پله را تشریح کرد: استان سمنان از رتبه ۳۱ در دی‌ماه ۱۴۰۴ به رتبه ۲۹ در بهمن‌ماه، ۲۶ در اسفندماه، ۲۳ در فروردین‌ماه و نهایتاً ۱۹ در اردیبهشت‌ماه دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این آمار به معنای فاصله گرفتن ۱۲ پله‌ای از انتهای جدول تورم سالانه کشور در بازه چهار ماهه است که نشان‌دهنده یک روند مستمر و برنامه‌ریزی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان به نکته برجسته‌تری در گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، تورم ماهانه سمنان تنها ۴.۸ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ در میان تمام استان‌های کشور محسوب می‌شود.

دهرویه این رقم را در قیاس با میانگین کشوری شاخص مذکور (۹.۵ درصد) بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: نزدیک‌ترین استان به سمنان نیز تورم ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه برخی استان‌ها در این بخش شرایط دشوارتری داشتند، گفت: برای نمونه، تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان چهارمحال و بختیاری به ۱۵ درصد نیز رسیده است.

معاون استاندار سمنان مهم‌ترین پیام گزارش اخیر را «تبدیل بهبودهای مقطعی به یک روند پایدار» دانست و اظهار داشت: همزمانی سه مؤلفه مثبت - قرارگیری در جمع سه استان با کمترین تورم ماهانه، ثبت پایین‌ترین تورم ماهانه در بخش کالاهای غیرخوراکی، و ارتقای ۱۲ پله‌ای در تورم سالانه - همگی مؤید تثبیت این روند است.

دهرویه ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: این موفقیت حاصل نظارت مستمر، مدیریت هوشمندانه بازار و همراهی مردم و تولیدکنندگان استان بوده است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند تصریح کرد: هدفگذاری ما خروج کامل از نیمه دوم جدول تورم سالانه کشور و رسیدن به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان سمنان است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.