به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فریدونی افزود: بر اساس گزارش‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی، عملیات ساخت‌وساز مذکور در حریم شبکه برق قرار داشته و به همین منظور در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه سال جاری اخطارهای قانونی لازم از سوی این امور صادر و مراتب به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.

وی با بیان اینکه رعایت حریم تأسیسات برق صرفاً یک الزام اداری نیست تاکید کرد این موضوع مستقیماً با حفظ جان شهروندان، پایداری شبکه برق و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی مرتبط است. از این رو شرکت توزیع نیروی برق استان تمامی موارد مشابه را بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری می‌کند.

فریدونی افزود: پرونده مربوطه پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شده و تا حصول نتیجه، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهیم کرد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از تمامی متقاضیان ساخت‌وساز درخواست می‌کند پیش از هرگونه اقدام عمرانی، نسبت به استعلام ضوابط و رعایت حریم شبکه‌های برق اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.