افزایش احتمال برق گرفتگی در ایام محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه ای ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواستار مدیریت مصرف برق در زمان اجرای مراسم سوگواری ایام محرم شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است مدیریت مصرف و خاموش کردن تمامی تجهیزات برقی هیئات مذهبی و تکایا محرم در پایان مراسم ضروری به نظر می رسد.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از خادمان هیئات مذهبی و تکایا خواسته است در ایام محرم ضمن عدم استفاده از چراغهای پرمصرف و لامپهای رشته ای خواستار جایگزین کردن آنها با لامپهای کم مصرف و یا LED شد.

این مجموعه همچنین تاکید کرده است: با توجه به شرایط نامساعد جوی و افزایش احتمال برق گرفتگی از فعالیت بر روی شبکه برق دار خودداری کنند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین آمادگی نیروهای عملیاتی مناطق 21 گانه برق را برای هر گونه همکاری با شهروندان در زمینه وصل انشعابات ایمن اعلام کرد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است تکایا و هیئات عزاداری در زمان حمل ادوات عزاداری از جمله پرچم، علائم به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی نسبت به رعایت حریم شبکه برق رسانی دقت کنند.