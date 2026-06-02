لزوم تسریع در تکمیل پروژه روکش آسفالت محورهای اصلی ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جاهد در سخنانی از انعقاد سه قرارداد برای ترمیم و روکش آسفالت گرم در محورهای اصلی شهرستان ازنا به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط اداره کل و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا خبر داد.

وی ادامه داد: در راستای رضایتمندی همشهریان و کاربران جاده‌ای در محورهای برون‌شهری ازنا در سال گذشته و سال جاری سه قرارداد روکش آسفالت گرم در حوزه نگهداری راه به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط اداره کل و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا منعقد شد.

فرماندار ازنا، گفت: این پروژه با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در محورهای اصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز روکش آسفالت گرم در محور ازنا - دورود در محدوده «زرنان» در حال انجام است.

جاهد، افزود: همچنین تاکنون خرابی آسفالت در محورهای دورود - ازنا و ازنا - الیگودرز و بالعکس روکش آسفالت و ترمیم شده و سعی بر این است که تا پایان سال جاری همه خرابی‌های آسفالت در محورهای اصلی شهرستان ازنا توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ازنا روکش آسفالت و ترمیم شوند.

وی یادآور شد: قرارداد ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت نیز برای ترمیم و بهسازی روکش آسفالت راه‌های روستایی نیز در سال جاری توسط اداره کل راهداری منعقد شده است.