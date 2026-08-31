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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

آغاز روکش آسفالت گرم ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی گرمسار و آرادان

آغاز روکش آسفالت گرم ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی گرمسار و آرادان

سمنان- رئیس اداره نظارت بر راه‌های روستایی اداره کل راهداری استان سمنان از آغاز عملیات اجرایی آسفالت ۲۰کیلومتر محورهای روستایی گرمسار و آرادان خبر داد و گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جمال صبح دوشنبه در جریان بازدید از راه‌های روستایی استان سمنان، از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم در محورهای روستایی شهرستان‌های گرمسار و آرادان به طول ۲۰ کیلومتر خبر داد و گفت: بهسازی و ارتقای وضعیت راه‌های روستایی استان در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی انجام می‌شود، افزود: بهسازی محورهای مواصلاتی، رفع خرابی‌های موجود و افزایش ایمنی تردد روستاییان و دیگر کاربران جاده‌ای از اهداف اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها، اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت گرم در محورهای هدف آغاز شده و روند اجرای پروژه در حال انجام است.

جمال با تأکید بر نقش راه‌های روستایی در اتصال مناطق روستایی به شبکه راه‌های اصلی، تصریح کرد: بهسازی و نگهداری این راه‌ها از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان است.

وی ادامه داد: اجرای روکش آسفالت علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها، می‌تواند به افزایش عمر مفید مسیرها و کاهش هزینه‌های نگهداری آنها در سال‌های آینده کمک کند.

رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح‌های بهسازی و نگهداری راه‌های روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6932779

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