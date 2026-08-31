به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جمال صبح دوشنبه در جریان بازدید از راه‌های روستایی استان سمنان، از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت گرم در محورهای روستایی شهرستان‌های گرمسار و آرادان به طول ۲۰ کیلومتر خبر داد و گفت: بهسازی و ارتقای وضعیت راه‌های روستایی استان در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی انجام می‌شود، افزود: بهسازی محورهای مواصلاتی، رفع خرابی‌های موجود و افزایش ایمنی تردد روستاییان و دیگر کاربران جاده‌ای از اهداف اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها، اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت گرم در محورهای هدف آغاز شده و روند اجرای پروژه در حال انجام است.

جمال با تأکید بر نقش راه‌های روستایی در اتصال مناطق روستایی به شبکه راه‌های اصلی، تصریح کرد: بهسازی و نگهداری این راه‌ها از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان است.

وی ادامه داد: اجرای روکش آسفالت علاوه بر ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها، می‌تواند به افزایش عمر مفید مسیرها و کاهش هزینه‌های نگهداری آنها در سال‌های آینده کمک کند.

رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح‌های بهسازی و نگهداری راه‌های روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.