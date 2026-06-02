عید غدیر امسال در زنجان با رنگ و بوی مقاومت و فرهنگ برگزار می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عیسی زاده گفت: امسال، عید بزرگ غدیر همزمان با رحلت حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه و ایام شهادت حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه که هر دو از سلاله امامت و ولایت هستد همزمان شده است و این امر نشان‌دهنده پیوند عمیق و پویای اسلام و ایران بواسطه فعالیت سادات عالم و عامل از نسل حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله است .

وی افزود: روزهای بزرگ و سرنوشت ساز امسال با مجموعه‌ای از رویدادهای مهم، از اطعام‌ گسترده تا مراسم‌های حماسی و فرهنگی به همت خادمین و هیئت امنا و مردم عزیز در بقعه‌ها و امامزاده‌های سراسر استان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: امسال، شاهد پیوندی میان «معنویت»، «تکریم سادات» و «گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)» و رهبر شهید در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان خواهیم بود.

عیسی زاده افزود: یکی از بزرگترین برنامه‌های اجتماعی این مناسبت، طرح اطعام گسترده غدیریه در بقعه متبرکه حضرت قیدار نبی (ع) است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به همکاری‌های خیرین اعلام کرد: با مشارکت اوقاف این شهرستان ، موقوفه شاخص قیدارنبی (ع) و مؤسسات خیریه مثل همای رحمت، ۲۰ هزار پرس غذای گرم در این مکان مقدس تهیه و در روز عید، در بقعه و سایر نقاط شهر و شهرستان توزیع خواهد شد تا غذای متبرک غدیر به سفره همه خانواده ها برسد.

عیسی زاده ادامه داد: همچنین در شهرستان ابهر، امامزاده یعقوب (ع) شهر صائین قلعه با برپایی موکب پذیرایی میزبان زائران و مسافران خواهد بود؛ از پذیرایی با شربت چای و شیرینی در طرف صبح تا توزیع آش و املت در ساعات بعدی ، خدمات ویژه این خادمین و هیئت امنای این بقعه بخواهد بود.

وی افزود: در مرکز شهر زنجان، مراسمات با رنگ و بوی حماسی و مقاومت برگزار می‌شود. از ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد، دسته حماسی گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و شهادت امام خامنه ای(رض) از محل حسینیه اعظم تا امامزاده سید ابراهیم(ع) حرکت خواهد کرد و در پایان ، دسته عزاداران در روز عید غدیر با تقدیم شاخه گل از این امامزاده شریف تجلیل خواهند کرد .

عیسی زاده همچنین از یک مراسم نمادین و معنوی در شب جمعه ۱۴ خرداد با عنوان «قرار بی قراران» خبر داد و گفت: «از نیمه‌شب تا سپیده‌دم، مردم با حضور در حسینیه اعظم، ضمن قرائت دعای کمیل توسط حاج مهدی رسولی از روایتگری حاج حسین یکتا از مقاومت زنجانی ها و حمله دشمن آمریکایی صهیونی به حسینیه خواهند شنید و در ادامه طی مراسمی نمادین بخش‌های تعمیرشده گنبد حسینیه به دست تعدادی از سادات ارجمند شهر نصب خواهند شد تا پیوند میان تاریخ و معنویت ایران اسلامی و ادامه مقاومت مردم را تجسم بخشند.»

عید غدیر امسال در زنجان، فضایی متفاوت برای کودکان و جوانان خواهد داشت

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در بخش بانوان امامزاده یعقوب ابهر، از برپایی ایستگاه‌ فرهنگی شامل نقاشی و ساخت ماکت برای کودکان خبر داد.

عیسی زاده افزود: همچنین در امامزاده سید ابراهیم(ع)، موسیقی سنتی جنوب کشور با اجرای گروه سنج‌ و دمام نوازان در غروب چهارشنبه شب عید نواخته خواهد شد و و برنامه‌های متنوع مذهبی فرهنگی هیئت دخترانه «بنت‌الهدی» با عنوان «حق ترین علی» رنگ و بویی متفاوت به صحن‌ امامزاده خواهد بخشید.

وی افزود: موج تکریم سادات و بزرگداشت عید غدیر در سایر نقاط استان از جمله امامزاده ابراهیم (ع) سجاس خدابنده (با مراسم تقدیم شاخه گل)، امامزاده محمد (ع)حاج سیران، امامزاده اسماعیل(ع) ابهر، امامزاده هاشم و عوف (ع) آببر طارم و زینبیه اعظم نیز با برنامه‌های متنوع مذهبی و اجتماعی دنبال خواهد شد تا تمامی نقاط استان در این مراسم بزرگ سهیم باشند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: همچنین اجتماع بزرگ رهروان غدیر با شرکت عمومی مردم و هیئت ها و تشکل های مذهبی و فرهنگی ، ورزشی به همت شهرداری از ساعت ۱۷ روز غدیر به سمت امامزاده سید ابراهیم ع زنجان حرکت خواهد کرد.