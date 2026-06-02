به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در فضای مجازی نوشت: تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل «تنشهای پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینی ها تعرض میکند.
وی افزود: شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزامآور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بینالملل با محکومیتهای کمهزینه و بیاثر، پاسداری نمیشود.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: در این راستا، ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرفکردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
غریبآبادی بیان کرد: اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!
معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزامآور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی در فضای مجازی نوشت: تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل «تنشهای پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینی ها تعرض میکند.
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