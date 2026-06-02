سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم طرحهای هدفمند پلیس برای اجرای احکام قضایی و کاهش احساس ناامنی در سطح شهرستان اظهار کرد: مأموران انتظامی خمینیشهر در چارچوب اجرای طرح برخورد با محکومان متواری، با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی و هماهنگی با مراجع قضایی، موفق شدند طی اردیبهشتماه امسال ۱۱۲ نفر از محکومان غایب و متواری را شناسایی و دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه این افراد پس از صدور رأی و طی فرآیند قانونی، از دسترس خارج شده بودند، افزود: محکومان دستگیرشده دارای سوابق قضایی در موضوعات مختلف از جمله نزاع و درگیری، ضربوجرح، سرقت، کلاهبرداری، جعل و همچنین جرایم مالی بودند که پس از تکمیل اقدامات لازم، برای ادامه روند قانونی و اجرای احکام به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر با تاکید بر اینکه مقابله با فرار از قانون و اجرای قاطع احکام از مأموریتهای اصلی پلیس است، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری به عنوان یکی از برنامههای مستمر و اولویتدار پلیس در دستور کار قرار دارد و این طرحها با هدف صیانت از امنیت عمومی و پاسخ به مطالبات شهروندان ادامه خواهد داشت.
سرهنگ سبحانی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از محل اختفای افراد تحت تعقیب یا مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مسیرهای ارتباطی پلیس اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی در کوتاهترین زمان انجام شود.
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