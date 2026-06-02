به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره‌های ملی آیات و نغمه‌های رضوی در گرگان، با قدردانی از حضور هنرمندان سراسر ایران و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره‌های رضوی، این رویدادها را بستری برای نمایش وحدت فرهنگی و هنری ملت ایران دانست.

وی با اشاره به شعار «ایران امام رضا(ع)» اظهار کرد: هنرمندان با وجود تنوع قومیتی، مذهبی و فرهنگی، همگی زیر سایه نام حضرت رضا(ع) در مسیر اعتلای ایران اسلامی هم‌صدا شده‌اند و آثار ارائه‌شده در جشنواره‌ها، به‌خوبی این حقیقت را به تصویر کشیده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) افزود: جشنواره‌های رضوی در نقاط مختلف کشور از جمله تبریز، ارومیه، همدان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان در حال برگزاری یا رسیدن به مرحله اختتامیه هستند و این رویدادها به پرچم‌داران احیای دوباره فعالیت‌های فرهنگی کشور تبدیل شده‌اند.

فلاح با بیان اینکه «فرهنگ رضوی دریچه‌ای برای عبور هنر از مادیات و رسیدن به معنویت است» اظهار کرد: آواها و نغمه‌های دینی زمانی به اوج اثرگذاری می‌رسند که از فرهنگ اصیل رضوی الهام گرفته باشند و پیام اخلاقی و معنوی را در کنار زیبایی هنری منتقل کنند.

وی ادامه داد: موسیقی نواحی و هنرهای آیینی کشور، تنها صدا نیستند بلکه روایتگر هویت فرهنگی ایران‌اند؛ هویتی که از کردستان تا آذربایجان، از مازندران و گیلان تا گلستان و از خراسان تا ایلام در قالب یک سمفونی منسجم فرهنگی جلوه‌گر می‌شود.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی‌ـ‌هنری امام رضا(ع) همچنین با تقدیر از حضور استادان و هنرمندان برجسته کشور در این رویدادها، تأکید کرد: جشنواره‌های رضوی توانسته‌اند بهترین گروه‌های منقبت‌خوانی، موسیقی نواحی و آکاپلا را در کنار یکدیگر گرد آورند و جلوه‌ای از وحدت هنری ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

فلاح خاطرنشان کرد: باور ما این است که نام مبارک امام رضا(ع) عامل اصلی شکل‌گیری این همگرایی فرهنگی است و اگر این پرچم معنوی نبود، چنین گستره‌ای از همکاری و هم‌افزایی هنری در کشور شکل نمی‌گرفت.