به گزارش خبرنگار مهر احمد گلچین عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری دومین طرح جامع «طوبی» در استان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف تسهیل دسترسی خانوادهها به پوشاک عفیفانه و حمایت از تولیدکنندگان بومی، از نهم تا سیزدهم خردادماه در مجموعه نمایشگاهی تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار میشود.
احمد گلچین گفت: در این نمایشگاه ۲۰ تولیدی شاخص و فعال حوزه پوشاک از شهرستانهای گرگان، گنبدکاووس، علیآبادکتول، بندرگز و کردکوی حضور دارند و تازهترین محصولات و ظرفیتهای خود را در معرض دید عموم قرار میدهند.
وی افزود: عرضه مستقیم پوشاک ایرانی اسلامی، معرفی طراحان برتر مد و لباس استان، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، نشستهای سبک زندگی و خانواده و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله بخشهای پیشبینی شده در این رویداد است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: در نمایشگاه «طوبی» انواع پوشاک بانوان، آقایان و کودکان، چادر و عبا، کیف و زیورآلات، آثار سوزندوزی سنتی و مدرن و همچنین تجهیزات مرتبط با صنعت پوشاک عرضه خواهد شد.
گلچین با اشاره به رویکرد حمایتی این نمایشگاه اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد، حمایت از کسبوکارهای نوپا و اینترنتی فعال در حوزه پوشاک است تا ضمن معرفی ظرفیتهای خود، زمینه تعامل، تبادل تجربه و توسعه همکاریهای مشترک را فراهم کنند.
وی افزود: امید است برگزاری نمایشگاه «طوبی» به رونق تولیدات بومی، توسعه پوشاک ایرانی اسلامی و تقویت جایگاه فعالان حوزه مد و لباس در استان منجر شود.
دومین طرح جامع «طوبی» امروز با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه مد و لباس و علاقهمندان در مجموعه نمایشگاهی تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز به کار کرد و تا سیزدهم خردادماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
