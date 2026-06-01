گرگان در آستانه اختتامیه دو جشنواره ملی رضوی و آیات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همزمان پنجمین جشنواره ملی آواها و نغمات دینی و هفتمین جشنواره رضوی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و هنری از روز گذشته به صورت ملی آغاز شده و میزبان هنرمندان و گروههای مختلف از سراسر کشور است.
وی افزود: در بخش مقامات دینی که صبح امروز برگزار شد، گروهها در رشتههای مختلف به رقابت پرداختند که شامل پنج اجرا در بخش ابتهال، چهار اجرا در بخش آکاپلا، چند اجرای ویژه در حوزه تواشیح و دو اثر در بخش آهنگسازی بود.
گلچین ادامه داد: در مجموع ۱۵ اجرا از هنرمندان و گروههای شرکتکننده از ۱۱ استان کشور در قالب جشنواره آیات در تالار فخرالدین اسعد گرگانی روی صحنه رفت و رقابت این بخش به پایان رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برنامههای هفتمین جشنواره رضوی نیز عصر امروز با اجرای هفت اثر ادامه خواهد یافت و هنرمندان در بخشهای مختلف آثار خود را ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این دو جشنواره به صورت همزمان صبح فردا سه شنبه با حضور رئیس بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)، جمعی از مسئولان ملی و استانی، هنرمندان و علاقهمندان فرهنگ و هنر برگزار میشود.
گلچین گفت: در پایان این مراسم، برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی شده و جوایز و هدایای جشنواره به آنان اهدا خواهد شد.
