پیمان جبلی رئیس صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمانی غدیر بیان کرد: جشن غدیر سال گذشته در دومین روز از جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و شاید نخستین حضور واقعی مردم مبعوث شده را در جشن غدیر و راهپیمایی غدیر سال گذشته شاهد بودیم.

وی با اشاره به حضور جمعیت مردمی در یک سال اخیر در خیابان ها اظهار کرد: مردم در تمام این یک سال با تمام حوادثی که پشت سر گذاشتیم در میدان حاضر بودند؛ این حضور را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم و حتی قدردانی مردم پس از جنگ از شهدای این جنگ را شاهد بودیم. سپس در حوادث مختلف مردم همچنان شرکت کردند و برای شکست کودتای دی ماه، در ۲۲ دی در راهپیمایی میلیونی شرکت کردند که موجب تقدیر رهبر شهیدمان شد. بعد از آن در راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس و در نهایت در تجمعات شبانه ملت مبعوث که بیش از نود شب طول کشید این حضور مقتدارنه را دیده ایم.

جبلی در پایان بیان کرد: حضور مردم در یک سال اخیر نشان می دهد که قطعاً مراسم راهپیمایی یا مهمانی ده کیلومتری عید غدیر امسال باشکوه تر از سال قبل برگزار خواهد شد. به این دلیل که ما ملت مبعوث خود را در طول این یک سال دیده ایم و ان شاءالله در روز عید غدیر نیز شاهد حضور گسترده مردم عزیزمان در این مراسم ولایی و علوی خواهیم بود.