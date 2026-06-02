عیدی غدیرانه خیران استان سمنان در قالب ۳ هزار بسته معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل کمیته امداد استان سمنان از برگزاری پویش غدیر خبر داد و افزود: با هدف کمک به نیازمندان با مناسبت دهه امامت و ولایت با مشارکت خیران و حمایت دولت این پویش انجام گرفته است.

وی از تهیه سه هزار بسته معیشتی برای مددجویان نیازمند خبر داد و اضافه کرد: این بسته ها میان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در حال توزیع است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان به تهیه ۵۲۰ سری لوازم ضروری منزل و تجهیزات پزشکی نیز اشاره داشت و بیان کرد: این کالاها برای رفع نیازهای اساسی و درمانی مددجویان توزیع خواهد شد.

ذوالفقاری اظهار کرد: این اقدامات در راستای حفظ کرامت مددجویان و ترویج فرهنگ مواسات در استان سمنان اجرا شده است.

وی از همدلی مردم و خیران نیک اندیش استان سمنان تقدیر کرد و افزود: با تداوم این اقدامات می توان گام های بلندتری برای رفاه حال نیازمندان برداشت.