حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ایام خجسته امامت و ولایت با عید قربان شروع شده، به عید غدیر می‌رسد و به روز مباهله نیز ختم خواهد شد که باید سعی و تلاش همه بر این باشد ابتدا عظمت این ایام را درک کنند.

وی افزود: باید عظمت ایام ولایت و امامت را به دیگران انتقال داد و در مقابل کسانی که ولایت ائمه را قبول ندارند و یا نسبت به آن بی‌اطلاع هستند تلاش کرد معنی ولایت برای آنان تبیین شده تا در مسیر ولایت و امامت قرار گیرند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: ولایت زمینه‌ساز حضور مردم در میدان است و گام‌های رزمندگان و نیروهای مسلح را استوار می‌کند که باعث شده دشمن سراسیمه شده و نمی‌داند چه موضوعی باعث این همه برانگیختگی شده است.

دهشیری با اشاره به حدیث نورانی امام صادق(ع)، تصریح کرد: ولایت امیرالمؤمنین(ع) نزد من محبوب‌تر از ولادت و انتساب به ایشان است». این حدیث نشان می‌دهد که پیروی از راه و سیره امیرالمؤمنین(ع) و عمل به آموزه‌های ایشان از هر افتخار نسبی ارزشمندتر است.

وی بیان کرد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، نشانه‌ دهنده بصیرت و ایمان مردم جامعه است و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی نشان داده‌اند که هر کجا نیاز باشد با حضور پرشور خود در میدان، از نظام و انقلاب خود حمایت می‌کنند.