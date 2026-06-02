منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشایی دریچه‌های سد زاینده‌رود اظهار کرد: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیم‌های حفاظت و گشت‌های نظارت در طول مسیر مستقر شده‌اند تا ضمن تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند. هم‌اکنون حجم سد مخزنی زاینده‌رود به ۶۲۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: طبق توافقات صورت‌گرفته در کارگروه سازگاری با کم‌آبی و با مشارکت فعال صنف کشاورزان، برنامه توزیع آب در کانال‌ها و شبکه‌ها توسط شرکت میراب زاینده‌رود اجرایی می‌شود تا نیاز باغات، اراضی زراعی و مطالبات زیست‌محیطی در مناطق غرب، شمال حوضه، شرق اصفهان و دشت‌های هرند و ورزنه تأمین شود.

تنش آبی شدید در باغات و اراضی کشاورزی

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تبیین خسارات ناشی از خشکی طولانی‌مدت رودخانه، خاطرنشان کرد: ۱۱ ماه خشکی مستمر زاینده‌رود منجر به خشک شدن بسیاری از چاه‌ها و وارد آمدن تنش آبی شدید به باغات و اراضی زراعی شده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت کشاورزان را تحت شعاع قرار داده، بلکه فضای سبز شهری و روستایی مسیر را نیز با خطر تخریب مواجه کرده است.

وی جریان دائمی زاینده‌رود را فراتر از یک نیاز صنفی دانست و تصریح کرد: احیای همیشگی رودخانه تنها راه پیشگیری از بروز خسارات کلان، ایجاد اشتغال پایدار، کنترل فرونشست زمین و مقابله با کانون‌های گرد و غبار است. حفظ اکوسیستم رودخانه و تالاب بین‌المللی گاوخونی یک ضرورت زیست‌محیطی است که مستقیماً با سلامت و حیات ساکنین حوضه زاینده‌رود گره خورده است.

ضرورت استقرار مدیریت حوضه آبریز در اصفهان

شیشه فروش در ادامه، بر تکالیف وزارت نیرو در قبال این حوضه بحرانی تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو مکلف است با تمام ظرفیت برای احیای رودخانه و تامین حق‌آبه‌های قانونی کشاورزی و زیست‌محیطی اقدام کند. نظارت مستمر بر ساماندهی رودخانه، کنترل برداشت‌های بی‌رویه و جلوگیری از بارگذاری‌های غیرمجاز و مغایر با مصوبات شورای عالی آب، از مطالبات جدی استان است.

وی با نقد مدیریت از راه دور حوضه آبریز، اظهارکرد: استقرار مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود (شرکت مدیریت منابع آب ایران) در اصفهان برای اعمال نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با تخلفات، یک الزام است. وزارت نیرو باید با کنترل دقیق برداشت‌ها در طول مسیر، مانع از تضییع حق‌آبه‌های قانونی ذی‌نفعان شده و مسیر احیای تالاب گاوخونی را هموار سازد.