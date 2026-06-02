تبیین ابعاد واقعه غدیر؛ هدایت جامعه از ارکان ولایت اسلامی است

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت دهه ولایت و عید سعید غدیر خم سخنان خود را با تبریک این اعیاد بزرگ اسلامی آغاز کرد و با اشاره به حدیث پیامبر اکرم که غدیر را اول ایده ها و برتری عیدها معرفی کرده است، اظهار داشت: برای تحلیل هر حادثه ای از جمله غدیر دو گام اساسی لازم است، نخست روایت یعنی گزارش درست و دقیق از واقعه و دوم درایت یعنی تعقل در فرامتن و پیام آن حادثه.

آیت الله محمدی لائینی در تبیین روایت غدیر گفت: پیامبر اکرم به فرمان خدای بزرگ در آخرین سال عمر خود در سفر حج که به حجةالوداع معروف است در روز هجدهم ذی الحجه هنگام بازگشت به منطقه غدیر خم رسیدند.

وی توضیح داد: این مکان محل جدا شدن راه کاروانها به شهرهای مختلف بود و پیش از پراکنده شدن جمعیت، خداوند دستور توقف و اعلام برنامه ای برای پس از پیامبر را صادر کرد و آن برنامه تعیین کننده جانشین، سرپرست، رهبر و امام امت بود و همانگونه که خداوند حضرت محمد را به رسالت برگزید، جانشین ایشان را نیز خود انتخاب کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران تأکید کرد: این سنت الهی تنها مختص به اسلام نبود، بلکه در امتهای گذشته نیز جاری بود، چنانکه حضرت عیسی نیز وصی و جانشینی داشت.

وی افزود: در غدیر خم آیه الهی نازل شد و جبرئیل فرمان آورد تا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب به عنوان امام، جانشین و سرپرست امت معرفی شود.

به گفته آیت الله محمدی لائینی، بر همه مسلمانان لازم شد که با ایشان بیعت کرده و از او اطاعت کنند و سپس ائمه معصومین از فرزندان ایشان تا حضرت مهدی به عنوان تداوم این جانشینی معرفی شدند.

امام جمعه ساری با اشاره به اسناد متقن تاریخی تأکید کرد: کتاب الغدیر اثر علامه امینی یکی از بهترین تحقیقات در این زمینه است و مدارک تاریخی برای این واقعه بسیار متعدد و قطعی می‌باشد.

درایت غدیر؛ بیعت برای ولایت بود نه صرف دوستی

آیت الله محمدی لائینی اظهار کرد: برخی بعدها چنین وانمود کردند که مقصود پیامبر اکرم تنها سفارش به دوستی با علی بن ابیطالب بوده است و این تفسیر تحریف معنایی واقعه است و هیچ یک از حاضران در غدیر چنین برداشتی نکردند و همگی بیعت کردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران توضیح داد: بیعت برای صرف دوستی معنا ندارد، زیرا بیعت برای فرمانبرداری، حاکمیت، سرپرستی و حکومت است.

وی با تأکید بر اثبات این مطلب توسط محققان فراوان افزود: درایت غدیر به ما می‌فهماند که مقصود نهایی پیامبر اکرم معرفی علی بن ابیطالب به عنوان خلیفه و امام مردم بوده است، نه صرفاً توصیه به محبت.

آیت الله محمدی لائینی در ادامه به تبیین اصول حاکم بر ولایت و سرپرستی از نگاه اسلام پرداخت و گفت: ولایت و حکومت اسلامی بر پایه عدالت استوار است و هم شخص حاکم باید در رفتار فردی عادل باشد و هم در اداره کشور.

ولایت اسلامی؛ مسئولیت‌پذیری و هدایت جامعه به سوی آخرت

نماینده ولی فقیه در مازندران مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از دیگر ارکان ولایت دانست و تصریح کرد: حاکم نباید بی‌غم و لاابالی باشد و برخلاف بسیاری از شاهان و خلفای بنی امیه و بنی عباس که دغدغه مردم را نداشتند، ولایت یعنی مسئولیت‌پذیری در برابر سرنوشت جامعه.

وی همچنین وحدت ملی و اجتماعی را از ویژگیهای ولایت برشمرد و گفت: ولایت خواهان یکپارچگی و اتحاد مردم است و کسی که به دنبال چپاول، فساد و منافع شخصی نیست، از وحدت مردم هیچ ترسی ندارد، بلکه خواستار آن است.

آیت الله محمدی لائینی در ادامه به وظیفه هدایتگری ولایت اشاره کرد و اظهار داشت: ولایت نباید فقط به فکر معیشت، مسکن و نان مردم باشد، همانگونه که حکومتهای سکولار و لائیک عمل می‌کنند بلکه ولایت موظف است جامعه را در مسیر اخلاق درست، هدایت، تربیت اجتماعی و سعادت اخروی نیز قرار دهد و نجات مردم از گمراهی، شرک، کفر و بیماریهای اخلاقی نیز در وظایف حکومت دینی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شایستگان ولایت در رأس معصومین از امیرالمؤمنین تا امام زمان قرار دارند و در رتبه های بعدی شخصیتهایی همچون حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه ای و شهدا را دیدیم که زندگی بسیار پاک، ساده، اخلاقی، معنوی، دلسوزانه و برادرانه داشتند و غمخوار واقعی مردم بودند.