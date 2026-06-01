غدیر به جریان اجتماعی، فرهنگی و معرفتی در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میرزامحمدی شامگاه دوشنبه در همایش بعثت امت، ویژه خادمان مهمانی کیلومتری غدیر با اشاره به جایگاه رفیع واقعه غدیر، اظهار کرد: برای شناخت عظمت غدیر باید به سه محور اساسی توجه کرد که نخستین آن، موضوع وصایت و جانشینی پیامبران الهی است.
وی با بیان اینکه جانشینی انبیا اختصاصی به پیامبر اسلام(ص) ندارد، بلکه سنتی الهی است که از آغاز خلقت در همه امتها جاری بوده است، گفت: همانگونه که خداوند هیچ امتی را بدون پیامبر و حجت رها نکرده، هیچ پیامبری نیز بدون وصی و جانشین نبوده است.
حجتالاسلام میرزامحمدی با بیان اینکه همه پیامبران مأمور به معرفی جانشین خود بودهاند، اظهار کرد: بر اساس روایات، روز هجدهم ذیالحجه تنها مختص به غدیر خم نیست، بلکه روز معرفی اوصیای الهی در امتهای گذشته نیز بوده و از همین رو امام رضا(ع) از آن با عنوان «عیدالله الاکبر» یاد کردهاند.
وی دومین محور شناخت غدیر را توجه به روند معرفی امیرالمؤمنین(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: معرفی حضرت علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر محدود به واقعه غدیر نبود.
استاد حوزه و دانشگاه قم ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) از نخستین روز دعوت علنی خود و در جریان «یومالدار» امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان برادر، وصی و جانشین خویش معرفی کردند و این مسیر در طول ۲۳ سال رسالت استمرار داشت.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در مناسبتهای مختلف بر جایگاه ویژه امیرالمؤمنین(ع) تأکید میکردند و همواره از پیوند ناگسستنی قرآن و عترت سخن میگفتند.
حجتالاسلام میرزا محمدی با اشاره به واقعه غدیر خم اظهار کرد: در بازگشت از حجةالوداع و در منطقه غدیر خم، آیه «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک» نازل شد و خداوند به پیامبر(ص) دستور داد مأموریت مهم ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین(ع) را به مردم ابلاغ کند.
وی ادامه داد: اهمیت این مأموریت به اندازهای بود که خداوند فرمود اگر این پیام ابلاغ نشود، رسالت ۲۳ ساله پیامبر به سرانجام نرسیده است که این موضوع نشاندهنده جایگاه بنیادین ولایت در منظومه معارف اسلامی است.
حجتالاسلام میرزامحمدی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار نفر در غدیر خم حضور داشتند، گفت: پیامبر اکرم(ص) پس از ایراد خطبه تاریخی غدیر، از حاضران برای امیرالمؤمنین(ع) بیعت گرفتند و این مسئله نشان میدهد که موضوع غدیر تنها دوستی با حضرت علی(ع) نبوده، بلکه مسئله ولایت، رهبری و اداره جامعه اسلامی مطرح بوده است.
وی با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در تبیین پیام غدیر بیان کرد: نخستین منادی غدیر پس از پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) بودند که همواره بر ضرورت وفاداری به پیمان غدیر تأکید میکردند.
حجتالاسلام میرزامحمدی همچنین بر ضرورت احیای مردمی غدیر تأکید کرد و گفت: غدیر نباید تنها در قالب مراسم و برنامههای محدود باقی بماند، بلکه باید به یک جریان اجتماعی، فرهنگی و معرفتی در جامعه تبدیل شود و همه اقشار بهویژه خانوادهها و نسل جوان با معارف آن آشنا شوند.
وی با اشاره به سنت اطعام در روز غدیر افزود: اطعام، هدیه دادن، روزهداری، صلهرحم و ترویج معارف ولایت از جمله اعمال سفارششده در این روز بزرگ است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، این عید بزرگ اسلامی هرچه باشکوهتر برگزار شود.
نظر شما