سارق تلفن همراه در قاین دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان در یکی از محلات شهرستان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات با تحقیقات میدانی یک نفر سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات با اشاره به کشف یک دستگاه تلفن همراه مسروقه از محل اختفاء سارق و تحویل به مالباخته افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۹۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان نیز از توقیف ۵ دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق و کشف ۹ هزار و ۹۰۰ لیتر فرآورده های نفتی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن دشتستانی اظهار داشت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی Fh، یک دستگاه پژو 405 و ۳ دستگاه کامیونت (غیر بومی) مشکوک شده و برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۹ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: ماموران در این رابطه ۵ خودرو توقیف و ۵ متهم را دستگیر کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.