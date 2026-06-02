بررسی مسائل و مشکلات پرستاران اتاق عمل

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی سرپرستاران و سوپروایزرهای اتاق عمل بیمارستان‌های شهر تهران، با حضور احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در محل سازمان برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله تعرفه‌های پرستاری، کمبود نیروی انسانی، عدم پرداخت تعرفه در برخی مراکز درمانی و چالش‌های تخصصی حوزه اتاق عمل بررسی شد.

ضرورت تداوم آموزش

بررسی وضعیت تعرفه‌های خدمات پرستاری در بخش اتاق عمل یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

گفتگو درباره ساختار فعلی تعرفه‌های پرستاری، نحوه احصا، تخصیص و بازتوزیع تعرفه‌ها در حوزه اتاق عمل و چالش‌های موجود در اجرای این فرآیند و همچنین ضرورت تداوم آموزش، تبادل تجربیات و ارتقای آشنایی مدیران حوزه اتاق عمل با سازوکارهای تعرفه‌گذاری، نحوه محاسبه تعرفه‌ها و فرآیند بازتوزیع آناز مهم‌ترین موارد مطرح شده در این حوزه بود.

در ادامه این نشست سرپرستاران و سوپروایزران درباره دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در خصوص نحوه اجرای تعرفه‌ها در مراکز درمانی مختلف مطرح کردند و مسائل مرتبط با عدالت در پرداخت‌ها، تناسب تعرفه‌ها با حجم فعالیت و مسئولیت‌های حرفه‌ای شاغلان در بخش اتاق عمل گفتگو کردند.

همچنین موضوع عدم پرداخت تعرفه‌های پرستاری در مراکز بخش خصوصی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد از جمله دغدغه‌های مهم مطرح‌شده در این نشست بود که حاضران بر ضرورت پیگیری اجرای کامل قوانین و استیفای حقوق پرستاران این مراکز تأکید کردند.

بررسی بسته پیشنهادی تعرفه‌های خدمات پرستاری در بخش اتاق عمل که پیش از این توسط نمایندگان این حوزه تدوین و به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ارائه شده بود بخش دیگری از نشست هم‌اندیشی سرپرستاران و سوپروایزرهای اتاق عمل بیمارستان‌های شهر تهران را به خود اختصاص داد.

ضرورت پیگیری اصلاح و بازنگری تعرفه‌ها

حاضران با استقبال از رویکردهای مطرح‌شده در این بسته، بر ضرورت پیگیری اصلاح و بازنگری تعرفه‌های مرتبط با خدمات تخصصی اتاق عمل و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کردند.

کمبود نیروی انسانی

موضوع کمبود نیروی انسانی و فاصله وضعیت موجود با استانداردهای مورد نیاز در اتاق‌های عمل از دیگر مباحث مهم این نشست بود.

با توجه به افزایش حجم خدمات و کمبود نیروهای متخصص، ضرورت تدوین و اجرای استانداردهای مناسب نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت مراکز درمانی و شرایط خاص بخش‌های جراحی موضوع مهمی است که در این نشست به آن پرداخته شد.

یکی از موضوعاتی که به‌ خصوص این روزها باعث نگرانی شده ورود افراد غیرمتخصص به محیط اتاق عمل و انجام برخی فعالیت‌های تخصصی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای لازم است.

بر همین اساس رعایت حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای، حفظ استانداردهای مراقبتی و صیانت از ایمنی بیماران موضوعی است که در این نشست بر آن تاکید شد.

مسائل مرتبط با شرایط کاری، بهره‌وری، حفظ و نگهداشت نیروهای باتجربه، ارتقای جایگاه حرفه‌ای شاغلان اتاق عمل و راهکارهای بهبود وضعیت موجود هم از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

در پایان نشست، حسین کشتکار، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری تهران بزرگ بر اهمیت استمرار برگزاری جلسات تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی حوزه اتاق عمل در پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای تأکید کرد.

همچنین مقرر شد موضوعات مطرح‌ شده در این نشست پس از جمع‌بندی، از طریق سازمان نظام پرستاری و نظام پرستاری تهران برای اجرایی شدن پیگیری شود.