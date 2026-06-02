توکلی: مدیریت مصرف راه عبور از ناترازی گاز در زمستان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی با اشاره به وضعیت ناترازی در بخش گاز کشور اظهار کرد: در سالهای گذشته با ناترازی طولانیمدت در بخش گاز مواجه بودیم؛ بهطوری که این ناترازی در برخی روزهای سال به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز میرسید. در شرایط ناترازی مزمن و کاهش ظرفیت تولید ناشی از خسارتهای جنگ، این مشکلات بهصورت تصاعدی افزایش مییابد و بر مدیریت شبکه گاز کشور تأثیر میگذارد.
وی یکی از اقدامهای مهم برای مدیریت شبکه گاز کشور را مشارکت مردم و رعایت الگوی مصرف دانست و افزود: در شرایط کنونی، مهمترین راه عبور از ناترازی و وضعیت ایجادشده، کاهش مصرف و مدیریت بهینه آن، بهویژه در فصل زمستان است؛ هرچند بخشی از این مسئله به زیرساختها مربوط میشود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد از سبد انرژی کشور، از جمله گاز، در روزهای سرد سال در بخشهای خانگی و تجاری مصرف میشود، گفت: این دو بخش از ظرفیت بالایی برای مدیریت بهینه مصرف برخوردار هستند.
توکلی با اشاره به بررسی میزان مصرف انرژی در ۱۷۰ کشور طی ۲۰ سال گذشته تصریح کرد: ایران در میان ۶ کشور نخست از نظر مصرف انرژی قرار دارد. از اینرو، یکی از برنامههای شرکت ملی گاز ایران برای مدیریت مصرف، بهکارگیری شرکتهای کارور بوده که تاکنون ۸۰ قرارداد با این شرکتها امضا شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان تحقق هدفگذاری ۷ درصدی صرفهجویی از طریق شرکتهای کارور گفت: با توجه به تجربههای بینالمللی، در صورت اجرای صحیح، این هدف قابل دستیابی است و رقم ۷ درصد، حداقل برآورد انجامشده در این زمینه به شمار میرود. البته تحقق این هدف منوط به آن است که همه بازیگران و دستگاههای مرتبط، نسبت به نقش خود آگاه باشند و آن را بهدرستی ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران استفاده از شرکتهای کارور را راهکاری آزمودهشده در جهان برای کاهش مصرف و شدت مصرف انرژی دانست و تأکید کرد: در این مسیر باید از همه ابزارهای ترویجی، فرهنگی و زیرساختی بهصورت همزمان استفاده شود.
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