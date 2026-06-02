تاکید فرماندار دیر بر شناسایی افراد بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر با قدردانی از حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: پشتوانه حضور مردم عامل استواری نظام در برابر توطئه‌ها و جنگ‌های تحمیلی و نرم دشمنان است. امروز جبران این وفاداری، تنها با تلاش مضاعف، خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات مردم میسر می‌شود.

فرماندار دیّر با اشاره به تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، بر لزوم آمادگی کامل دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید نسبت به اهمیت امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم توجیه شوند. با توجه به آسیب‌های دوران آموزش مجازی، هیچ روشی جایگزین آموزش حضوری نیست و ضروری است برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم کلاس‌های تقویتی، همایش‌های آموزشی و کارگاه‌های بررسی نمونه سوالات برگزار شود.

وی خواستار نظارت دقیق بر کیفیت‌بخشی آموزشی شد و افزود: شهرستان دیّر در گذشته جایگاه برجسته‌ای در حوزه علوم انسانی داشته است؛ باید با بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان و تشکیل اتاق فکر، همگرایی لازم برای بازگشت به آن شکوه علمی ایجاد شود.

سجادی به سیاست دولت در زمینه برخی از مدارس از جمله مدارس دولتی اشاره کرد و بیان داشت: اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود، گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت آموزشی و کاهش شکاف میان مناطق محروم و برخوردار خواهد بود؛ چرا که سیاست‌گذاران قطعا خیر و صلاح دانش‌آموزان را در نظر دارند.

لزوم دستیابی به نرخ باسوادی ۱۰۰ درصدی

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر بر لزوم دستیابی به نرخ باسوادی ۱۰۰ درصدی تاکید کرد و گفت: شناسایی افراد بازمانده از تحصیل به‌ویژه در گروه سنی ۹ تا ۲۰ سال باید با برنامه دنبال شود. همچنین برای بازگشایی مدارس در قالب پروژه مهر، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ کلاسی بدون معلم و امکانات نماند.

وی با یادآوری تکالیف قانونی شهرداری‌ها تصریح کرد: پرداخت ۳ درصد عوارض ساختمانی شهرداری به آموزش و پرورش یک الزام قانونی است و پذیرفتنی نیست که در پرداخت آن کوتاهی شود. همچنین شهرداران باید در نامگذاری معابر و خیابان‌ها به نام مطهر شهدا اهتمام جدی داشته باشند.

فرماندار دیّر در پایان با تبریک انتصاب معاونین جدید پرورشی و آموزشی، از تلاش معلمان فداکاری که در شرایط جنگ اخیر که علاوه بر تدریس در تجمعات شبانه، حتی خانه‌های خود را به محل تدریس تبدیل کرده بودند، قدردانی کرد و خواستار استمرار روحیه جهادی در بدنه آموزش و پرورش شهرستان شد.