سعید کیاکجوری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: شناوری که پیش از این وعده فعال شدن آن در دریای خزر داده شده بود، به زودی در بندر نوشهر پهلو می‌گیرد و قرارداد با سرمایه‌گذار بخش خصوصی تا یک تا دو ماه آینده نهایی می‌شود.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران اظهارکرد: سرمایه‌گذار پروژه شناسایی شده و هم‌اکنون مراحل اداری انعقاد قرارداد در حال انجام است و شناوری که پیشتر وعده فعال‌سازی آن در دریای خزر داده شده بود، به بندر نوشهر وارد و پهلوگیری خواهد کرد.

کیاکجوری در ادامه به بازدیدهای اخیر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از استان مازندران اشاره کرد و گفت: ایشان چند روز پیش از بنادر فریدونکنار و نوشهر بازدید به عمل آوردند و آخرین تصمیمات مرتبط با استان را اتخاذ کردند.

پیگیری تملک اراضی بندر فریدونکنار و آغاز عملیات اجرایی

وی خاطرنشان کرد: دستورات صادر شده از سوی رئیس سازمان بنادر، عمدتاً متمرکز بر بندر فریدونکنار بود و موضوعات مرتبط با تملک اراضی در آن بندر مطرح بود که ایشان از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرکز استان، پیگیری‌های لازم را انجام دادند.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: رئیس سازمان بنادر از نزدیک با پروژه بندر فریدونکنار و پروژه سفرهای دریایی آن آشنا شد. کیاکجوری گفت: در حال حاضر، عملیات تجهیز کارگاه این پروژه آغاز شده و کارهای ابتدایی آن نیز شروع گردیده است.

افزایش چشمگیر حجم فعالیت‌های بندری مازندران نسبت به گذشته

وی در ادامه با اشاره به رشد فعالیت‌های بندری استان اظهار داشت: سرمایه‌گذار پروژه با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در مواعد تعیین شده به نتایج مورد نظر دست یابد.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران در پایان تصریح کرد: فعالیت‌های بندری استان رشد قابل توجهی داشته و با نهایی شدن قراردادها و بهره‌برداری از شناور جدید، تحول مطلوبی در حمل و نقل دریایی مازندران رقم خواهد خورد.