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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

اتوبوس دریایی تا دو ماه آینده در بندر نوشهر پهلو می‌گیرد

اتوبوس دریایی تا دو ماه آینده در بندر نوشهر پهلو می‌گیرد

نوشهر- مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: شناوری که پیش از این قول فعال شدن آن در دریای خزر داده شده بود، به زودی در بندر نوشهر پهلو می‌گیرد.

سعید کیاکجوری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: شناوری که پیش از این وعده فعال شدن آن در دریای خزر داده شده بود، به زودی در بندر نوشهر پهلو می‌گیرد و قرارداد با سرمایه‌گذار بخش خصوصی تا یک تا دو ماه آینده نهایی می‌شود.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران اظهارکرد: سرمایه‌گذار پروژه شناسایی شده و هم‌اکنون مراحل اداری انعقاد قرارداد در حال انجام است و شناوری که پیشتر وعده فعال‌سازی آن در دریای خزر داده شده بود، به بندر نوشهر وارد و پهلوگیری خواهد کرد.

کیاکجوری در ادامه به بازدیدهای اخیر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از استان مازندران اشاره کرد و گفت: ایشان چند روز پیش از بنادر فریدونکنار و نوشهر بازدید به عمل آوردند و آخرین تصمیمات مرتبط با استان را اتخاذ کردند.

پیگیری تملک اراضی بندر فریدونکنار و آغاز عملیات اجرایی

وی خاطرنشان کرد: دستورات صادر شده از سوی رئیس سازمان بنادر، عمدتاً متمرکز بر بندر فریدونکنار بود و موضوعات مرتبط با تملک اراضی در آن بندر مطرح بود که ایشان از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرکز استان، پیگیری‌های لازم را انجام دادند.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: رئیس سازمان بنادر از نزدیک با پروژه بندر فریدونکنار و پروژه سفرهای دریایی آن آشنا شد. کیاکجوری گفت: در حال حاضر، عملیات تجهیز کارگاه این پروژه آغاز شده و کارهای ابتدایی آن نیز شروع گردیده است.

افزایش چشمگیر حجم فعالیت‌های بندری مازندران نسبت به گذشته

وی در ادامه با اشاره به رشد فعالیت‌های بندری استان اظهار داشت: سرمایه‌گذار پروژه با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در مواعد تعیین شده به نتایج مورد نظر دست یابد.

مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران در پایان تصریح کرد: فعالیت‌های بندری استان رشد قابل توجهی داشته و با نهایی شدن قراردادها و بهره‌برداری از شناور جدید، تحول مطلوبی در حمل و نقل دریایی مازندران رقم خواهد خورد.

کد مطلب 6848162

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