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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۲

هشدار هواشناسی برای ۱۵ استان؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در راه است

هشدار هواشناسی برای ۱۵ استان؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز در ۱۵ استان رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق مستعد نیز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان، در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهر و شب، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین طی امروز در ارتفاعات گیلان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: آسمان تهران امروز، شنبه، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و با افزایش ابر و وزش باد شدید، احتمال گردوخاک نیز وجود دارد. بیشینه و کمینه دمای پایتخت به ترتیب ۳۷ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: طی سه روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، در بعضی ساعات در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تا حدی مناطق مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است. در بخش‌های جنوبی استان، به‌ویژه در مرز جنوبی، این شرایط گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود.

کد مطلب 6916744
زهره آقاجانی

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