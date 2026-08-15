وزیر ارتباطات عازم خراسان شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در این سفر با حضور در شهرستان بجنورد، آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی، روند توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات ارتباطی در استان خراسان شمالی را بررسی خواهد کرد.
دیدار با مسئولان و بررسی ظرفیتهای فناوری استان
وزیر ارتباطات با حضور در بجنورد، پس از دیدار با نماینده ولیفقیه در استان خراسان شمالی، از پارک علم و فناوری استان بازدید و در نشستی با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت میکند.
در ادامه، وزیر ارتباطات با حضور در شورای اداری استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، ۲۰۶ پروژه ارتباطی را در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.
این سفر با محوریت بررسی میدانی وضعیت زیرساختهای ارتباطی، توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تقویت زیستبوم فناوری استان، دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی در خراسان شمالی انجام میشود.
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